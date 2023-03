¿El estadio del Betis pasará a llamarse Stadium Naming?

Stadium Naming se puede traducir al castellano como ‘denominación del Estadio’ o algo parecido. Nombre del Estadio, podría ser. Y eso es lo que aparece en las maquetas realizadas con tecnología informática. Te presentan la maqueta de un estadio de fútbol, o de rugby u olímpico, con esa leyenda en el lugar en el que iría el nombre definitivo de la estructura. Maqueta virtual y leyenda. Eso es todo.

Pues bien, las redes están echando humo gracias a esa leyenda, a la maqueta virtual que ha presentado el Real Betis Balompíe. Ya sabemos que el club ha convocado un concurso internacional de arquitectura para el proyecto del nuevo estadio. Los aficionados se han lanzado a mostrar su indignación por el ¡¡cambio de nombre!! ¿Cómo se va a llamar Stadium Naming el campo del Betis? ¡El campo del Betis ha de llamarse Benito Villamarín! Algunos, al contrario, dicen que les parece un nombre guay, que le da empaque al estadio llamarse lo que sea en inglés. Ese es el nivel.

No deja de ser una anécdota todo esto aunque dice mucho de esa cultura de lo inmediato que sepulta todo tipo de reflexión o planteamiento tranquilo, paciente y estudiado. Lo queremos todo ya; no reflexionamos. Ahora que podemos traducir cualquier cosa usando el traductor del teléfono, no lo hacemos y nos lanzamos a hacer el ridículo sin importar nada en absoluto. Entre millones de mensajes el nuestro es una cosa enana y da lo mismo si dices una idiotez. Pero es mentira porque cada bobada que nos consentimos nos convertimos un poco más en seres vacíos.