El Evangelio según Macarena

Conozco a la cantaora, bailaora y actriz trianera Macarena Giráldez desde pequeña, por ser hija de la gran bailaora sevillana Carmen Giráldez y del gran cantaor madrileño Ricardo Losada El Yunque, ambos ya fallecidos. Macarena vive ahora en Cádiz alejada de los escenarios, aunque es muy joven aún. Cosas de la vida. Quiere ser escritora y si le pone la misma pasión que al cante y al baile, que al arte flamenco, seguro que lo será. Escribe con la pluma mojada en vino de solera y baña las palabras con el barniz del sentimiento. Es una mujer increíble, una especie de mirlo blanco. Cuando su madre y abuela materna enfermaron se dejó el pellejo en cuidarlas y lo hizo hasta que murieron. Carmen falleció el 21 de diciembre de 2018, o sea, que se van a cumplir ahora cinco años de la marcha de una de las bailaoras más elegantes, guapas y flamencas de la Sevilla que la olvidó.

Macarena es el vivo retrato de su padre, pero también se parece a su madre, sobre todo en la capacidad de luchar. Su primer libro, Evangelio de una mujer. Historia de un corazón roto, se va a presentar el próximo día 16 en la Casa de José María Pemán de Cádiz y ella está que no se lo cree. Ni siquiera sabe si va a poder dedicarse a escribir, si vale o no para eso, pero se ha lanzado a la apasionante aventura de intentarlo. Es un libro sobre su vida, pero también sobre la vida de mujeres que han sido importantes en la suya, desde su madre y su abuela hasta Lola Flores, que le echó las aguas bautismales, o Concha Velasco, su madrina artística. Contará cosas que necesita contar y no todas van a ser amables, porque es una mujer dolida y herida. Pero no es un ajuste de cuentas, es un desahogo.

La recuerdo en la compañía teatral de Salvador Távora, cantando saetas en los balcones de Sevilla y trabajando con Mario Maya en obras emblemáticas del genio granadino. Destacó siempre por su pujanza, por comerse el mundo cantando, bailando o actuando. Después de todo lo que ha hecho y lo que ha luchado, ¿creen que se va a arrugar ante un teclado? Lo dudo, en lo poco que la he tratado. Sacará su libro y si no gusta, sacará otro o pintará cuadros. Es artista, mujer, luchadora y persona de fe. Pudo meter a su madre y a su abuela en una residencia y hacer su vida, pero no lo hizo: luchó por ellas, renunció a su vida por salvarlas, para que no perdieran la dignidad de mujeres maltratadas por el destino.

¡No se va a venir abajo porque su primer libro no le sirva para ser escritora, que es lo que quiere ser. Escribir es contar historias y contarlas bien. Macarena las tiene no para un libro, sino para cien. Y dos ovarios para contarlas. Los viajes pueden ser de mil kilómetros, pero todos comienzan con un sueño y un paso. Creo en ella, sinceramente. Si fracasa, porque la vida no está hecha solo de triunfos, estaré a su lado para reírnos juntos del trompazo. Si triunfa, la dejaré sola para que disfrute del éxito y no robarle protagonismo. Y si no pasa ni una cosa ni la otra, que sea lo que Dios quiera. No hay nada que no pueda arreglarse con un buen ¡que le vayan dando...!