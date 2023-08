El extraño caso del ex ministro Toni Nadal

A Feijoó no le han llovido las palmadas después de su amarga victoria el pasado 23 J.

Aquel debió ser un buen día para Pablo Casado. Ya hacía tiempo que no sacaba el perro a pasear y le agradó el perfume de las buganvillas que percibió por primera vez después de aquella puerta de atrás.

De madrugada lo vieron agarrar la cintura de su rubia esposa como el primer día que se conocieron y bailar hasta estallar aquella melodía 'Uptown funk' que fuera su himno antes de su expulsión del edén de Genova.

Feijoó, en cambio, lo tuvo todo.

La prensa nacional, salvo PRISA.

Michavila, la cara amable del Opus Dei, eso que fuera prelatura y que, como no palme pronto el Papa Francisco, terminará como la sede de Brahma Kumaris de mi barrio.

Remó todo el IBEX 35; La Razón y hasta Toni el tío de Rafa Nadal, siempre tan patriotas ellos.

En Manacor –justo en el mismo minuto y segundo- sonó un réquiem. Allí son más sibaritas. Mesas separadas. Hombres y mujeres a cada lado. Ya saben, exigencias del protocolo.

Aunque me aseguran que él creía que gestionaría el deporte, en la agenda azul del gallego, su foto suplía a Pedro Duque, el ministro astronauta. Qué dolor.

Ahora toca “tirar piedras”, que es como en el deporte de la raqueta apodan a los que lanzan –con todo mérito- bolas a los aprendices.

Feijoó erró en su obsesión insana por los funcionarios de Correos, los peor pagados y mejores profesionales de este país.

Los logaritmos lo son todo y si ya Nietzsche dijo que Dios ha muerto, imaginen la filosofía. Olvidarse de INDRA, qué dolor.

Por suerte, Bendodo no ha abandonado el barco y no me refiero al del otro narco al que él nunca subió.

“Hay que hablar con Puigdemont”. “¿El prefijo de Bélgica?”

Al final, Elías es el único que ha entendido como sucumbió Rajoy, whisky en mano, en aquella taberna recluido por Cospedal.

No fueron los del PNV. Esos un día ofrecieron a Franco una rendición “justa”, mientras ardía Guernica.

Fue la traición de Marta Pascal, la secretaria general puesta ad hoc (si digo “a dedo” después me acusan de machista), por el Molt Honorable President en el exilio.

El único que lo vio venir fue Moragas. Él, que nació en Pedralbes, y ahora delira en las antípodas. Primer embajador asilado político después de D. Gonzalo Puente Ojea. Qué dolor.

Con Pedro Sánchez no han podido ni Rubal, ni Felipe González.

Tampoco su vanidad, ni el mal de altura. A la vista está. A mí me pone esa gorrita y esas gafas top a juego en el libidinoso Marrakesh.

Y por si lo dudan, de vacaciones a tutiplén en las mismas jaimas que Carmina Ordoñez, cuando se convirtió, como ahora Begoña, en propiedad del mundo árabe.

De entrada, ya se ha cargado a Batet, y eso que su pareja y ex ministro de Justicia, (por cierto, de Osuna), Juan Carlos Campo, ahora alterna en el Tribunal Constitucional.

Y mira que había hecho méritos el hombre, indultando a Junqueras. Pero no. No era eso. El President era otro. Ya lo dijo Peret, “como no volvió a su casa, todos los dieron por muerto”. Qué dolor.

Los últimos fallos contra Puigdemont en el Tribunal Constitucional demuestran que las puñetas derechas la meten mejor y las de izquierda, pues eso, de veraneo.

Puigdemont sigue ileso. Ha sufrido la persecución de un Estado, algo que pocos conocen, salvo quizás Assange.

Hace años, alguien inventó un kétchup de color verde. Pensó que triunfaría frente al de color rojo que ya ni de regalo te ofrece el menú infantil de hamburguesa pálida del payaso.

Puigdemont es el depositario de 1.714, de Companys y de Tarradellas.

En breve, veremos la exclusiva de Pedro y la primera dama, bien bronceados. No se confundan. Es el color del canguelo. El mismo tono del bolso de Soraya el día que se sintió sucesora de Mariano con su pequeño Nicolás haciendo guardia.

La moda es lo retro y el rosa de Barbie... y encontrar quien va a cambiar el rumbo de las mareas.

Así pues, retornan Abba y su Waterloo y si el Molt Honorable se empeña, hasta el kétchup verde y Catalunya lliure. Con lo guapo que es mi Pedro... Qué dolor.