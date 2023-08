El feminismo no aburre, pero las tetas sí

A estas alturas de la historia, nadie se sorprende de nada. No es sorpresa la palabra. Ni escándalo. ¿Quién se va a escandalizar de nada en 2023? Suenan ridículas todas esas teorías de la cueva, de los retrógrados o de llamar fascista a todo lo que se mueva que no piense como tú. Es literalmente ridículo, patético. Porque todo es más sencillo de lo que determinada gente intenta constantemente hilvanar tan forzadamente. Todo sería más sencillo si educásemos a los niños -y no desdoblo porque estoy seguro de que me entienden y no quiero caer en ridiculeces- en la igualdad, porque la historia nos ha enseñado que todos somos capaces de todo o que podemos serlo. Hay hombres a los que nos encanta cocinar y mujeres que disfrutan jugando al fútbol. Por supuesto. Y también hay mujeres que cosen porque les fascina y hombres a los que les gusta muchísimo escuchar activa y comprensivamente a los demás. Y no pasa nada. Todos tenemos que luchar, en nuestros ámbitos, porque niños y niñas (y ahora sí desdoblo porque es pertinente) se realicen no según su género sino según sus gustos, sus intereses, sus ilusiones. Todo lo demás, a estas alturas de un feminismo que deberían sostener sin dudarlo hombres y mujeres, va sobrando: las tetas de no sé quién, el beso en la boca del otro y un largo etcétera.

Todos tenemos lo mismo, decía mi abuela con toda la naturalidad del mundo cuando nos bañábamos en el patio, en aquellos tórridos veranos de hace toda una vida en la que ella colocaba una bolsa de plástico en el sumidero de la alcantarilla para que nosotros disfrutáramos de aquel océano simpar entre sus macetas de aspidistras, bajo el limonero... Y en todas partes hay lo mismo: gente que quiere pan, sostenía mi abuelo, que se murió sin oír hablar de la igualdad.

Por eso puse ayer como ejemplo a las ganadoras del Mundial de Fútbol. Me encantó verlas luchar por lo que querían y celebrarlo luego tan digna, tan límpida, tan dichosamente, sin ostentar el género de nadie porque el mundo entero sabía ya que estaba terminando el Mundial de Fútbol Femenino. El feminismo no aburre porque es una causa justa de toda la humanidad por la que merece la pena luchar. Y las jugadoras de fútbol tienen que luchar ahora por ganar lo mismo que sus compañeros. Para eso no solo deberán concurrir las reglas del mercado, sino también la sensibilidad, las expectativas y la valoración de todos los que disfrutamos del fútbol. En cambio, las recurrentes tetas de quienes dicen luchar con ellas a favor del feminismo sí aburren, y mucho, porque estamos ya en otra etapa que no tiene nada que ver con la de Sabrina. Y quienes defienden todo este teterío de un presunto feminismo que parece despreciar las verdaderas luchas históricas de tantas mujeres por su igualdad aburren todavía más. Como dice Chimamanda Ngozi Adichie, “la cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura”. No sería tan difícil si dejásemos de enredarnos en el camino. Y advierto que es mucho más contraproducente el aburrimiento que el escándalo.