El fin de nuestra civilización

Pasear las ciudades es más que saludable. Y no sólo por el ejercicio físico que supone. Lo mejor de esos paseos llega cuando nos fijamos en los detalles, en lo que pasa y nunca observamos.

Ayer se podían encontrar jóvenes pegados a sus móviles cada diez metros. Miraban las pantallas, movían los dedos tecleando, grababan mensajes de voz. Eso los jóvenes, pero muchos niños hacían lo mismo. Y los adultos igual.

Seguramente, muchos estaban mirando fotografías de personas que nunca han visto y que nunca llegarán a conocer. Las redes sociales son eso, un escaparte aburrido de objetos y vidas extrañas. Muchos se ocupaban de lo que le pasa a un famoso o a sus hijos. Y, de ellos, no son pocos los que no saben que su tío X se murió hace unos meses o que el vecino del 4ºC perdió la cabeza y vive en una residencia cutre a la que no acude nadie para ver cómo está.

El mundo que hemos construido es un asco. Y el negocio de las comunicaciones certificará el fin de una civilización.

Hoy, la noticia es que los jóvenes echan de menos a los amigos reales; que se sienten solos. Y si esa es la noticia es que la cosa está verdaderamente complicada. Resulta que los que estamos en ‘la nube’ somos nosotros y no lo sabemos.