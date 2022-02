El flamenco en la Facultad de Educación

Hace muchos años que empecé a hablar sobre la necesidad de que los profesores andaluces se embarcaran en la aventura de conocer el flamenco para así poder enseñar sobre este arte, su historia, lo mismo que enseñan la Historia, Geografía o Matemáticas. Cuando era niño y estaba en el colegio, con 10 o 12 años, mis maestros jamás me hablaron de flamenco, ni de los gitanos, Falla o Lorca. Veía cantar a los borrachines en los bares de Palomares y no sabía que cantaban. Pensaba que rezaban. “Se lo pedí esta mañana/al Cristo del Baratillo”. Alguien me tendría que haber explicado qué era aquello, cante jondo o algún antiguo rezo, pero no tuve esa suerte. Mis maestros, los tres o cuatro que tuve en los seis años que fui al colegio, serían poco o nada aficionados cuando a ninguno de ellos se le escapó nunca algo, una letra, por ejemplo, de las muchas que nos hablan de geografía. “Viva Málaga que tiene/ Caleta y el Limonar”. Por eso es importante que los maestros de escuela andaluces sepan qué es una seguiriya o quiénes fueron La Sarneta, Chacón o Tomás Pavón, como saben quiénes fueron Góngora, Mozart o Carlos V. Hace ya muchos años que se habla de flamenco en los colegios y en la Universidad. Hay cátedras universitarias tanto en España como fuera de nuestro país y la Flamencología se estudia ya en los conservatorios. Yo mismo he dado conferencias en universidades y colegios, sin ser docente. Doy cursos online para personas de todo el mundo, que pagan por saber sobre los artistas o los palos del cante. O para que les cuente anécdotas sobre el padre de Manolo Caracol o El Cojo Peroche. El mundo quiere saberlo todo sobre un arte andaluz que a veces importa un pimiento en nuestra propia tierra. ¡Manda huevos! Ayer me llamaron para que el día 14 de marzo imparta mi primera clase en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. No para que de una conferencia, que lo hago con frecuencia, sino una clase de dos horas para profesores. Les hablaré de lo que mis maestros del colegio jamás me hablaron. De los cientos de artistas andaluces, gitanos y no gitanos, hombres y mujeres del sur, que nos legaron un arte maravilloso, el flamenco. Será un honor defenderlos.