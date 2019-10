El fracaso de Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi fue un gran hombre que luchó por la independencia de la India y pionero de una filosofía en la que la no violencia es la principal protagonista. Hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Preciosa jornada.

Mahatma Gandhi fue un gran hombre, pero fracasó con su filosofía. La violencia campa a sus anchas por toda la geografía del planeta Tierra. Violencia contra las mujeres, violencia de niños contra otros niños mientras están en el colegio, violencia contra el colectivo LGTBI, violencia entre pueblos que luchan cuando unos políticos irresponsables y unos militares con ganas de probar sus armas lanzan a miles de jóvenes contra una muerte casi segura, violencia contra los que creen en un dios o en otro, violencia en los juegos de consola... Violencia allá donde miremos.

El ser humano ha sido incapaz de frenar la violencia en todas las épocas. La espada siempre fue una forma de obtener poder y riquezas. El ser humano es violento y trata de arreglar las cosas, casi siempre y casi todas, a golpes.

Lo que resulta curioso es que las religiones siempre pidieron tranquilidad y amor al prójimo. Millones y millones de seres humanos han creído en un dios pacificador y lleno de amor. Sin embargo, unos pocos (con intereses alejados de las cosas de Dios) lo convirtieron en un enorme vengador y un motivo por el que asesinar, invadir y expoliar. Algo que ha movido siempre a sociedades enteras ha sido la amalgama de violencias más extraordinario.

El ser humano no tiene remedio. Adora a Dios y le traiciona a la primera de cambio. Admira a personas como Mahatma Gandhi y hace posters e incluye frases bonitas en los calendarios aunque, en realidad, no quiere saber nada de no violencias ni historias. Somos un desastre aunque usemos tecnología 5G (los móviles son objetos que se utilizan para detonar bombas, por cierto) o tengamos drones (muchos de ellos asesinos, por cierto).

En fin, gracias Mahatma Gandhi. Fue bonito el instante que duró.