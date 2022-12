El fútbol o la trampa de ser millonario

Aquel suceso me sirvió para elaborar la ilustración que encabeza estas líneas. Me llamó la atención una de las víctimas, un joven, ya amortajado, que vestía la camiseta del Barcelona. En psicoanálisis, la proyección es un mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que le pasa a uno mismo. Siempre que veo a alguien con una camiseta de algún equipo que detrás lleva el nombre de un futbolista concreto me acuerdo de la proyección, tomada bajo una interpretación más libre: la persona que lleva una camiseta así, desearía ser como la persona cuyo nombre luce. Yo tengo dos camisetas de Pink Floyd, son reflejo de una de mis frustraciones en la vida: no haber seguido adelante con un grupo musical del que formé parte en mi adolescencia, un grupo que cultivaba el rock sinfónico, como Pink Floyd, a cuya generación pertenezco. Para mí son el culmen de la música rock.

Llevar esa camiseta del Barcelona es desear no sólo salir de la pobreza absoluta sino alcanzar la gloria y la riqueza material. Y me preguntaba en 2011 -como por desgracia me tengo que seguir preguntando ahora- si ese joven dio su vida por alcanzar ese fin. Los problemas en Yemen siguen, habrá que preguntarse quién mató en realidad a ese joven y quién sigue matando a los necesitados.

Hoy, domingo, 18 de diciembre de 2022, millones de personas en el mundo seguirán las evoluciones de Messi, entre otros. Tal vez todos quisiéramos ser Messi y lo que significa. Se nos olvida que a sus cualidades innatas ha tenido que aplicar mucho esfuerzo, siempre pensamos en las dos transmisiones ideológicas primeras: la fama y el dinero. El esfuerzo es ya palabra más secundaria y sin esfuerzo de nada sirve lo anterior. Sin embargo, el mensaje está ahí: el deseo de ser millonario mata, en este sentido, el fútbol mata, no sólo da alegrías y tristezas.

El fútbol se llega a convertir en un signo de riqueza material que no es nada negativo salvo cuando se coloca en el centro de la vida por necesidad física, psíquica o ambas. Estando yo en Cartagena de Indias (Colombia) en una estancia universitaria, cada vez que salíamos del hotel sus clientes, un grupo de jóvenes nos pedían limosnas. Los propietarios del hotel los colocaban algo lejos de nosotros, tras un cordel con unos guardias vigilándolos. Algunos llevaban camisetas del Madrid y del Barça.