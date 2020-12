El futuro de inmigrantes y lugareños

¿Van a trabajar los inmigrantes ilegales que van llegando a España? ¿Cuándo van a empezar a trabajar? ¿Cuándo van a tener arreglados los papeles? Y cuando por fin tengan arreglados los papeles, ¿dónde van a trabajar?, ¿qué cualificación traen?, ¿qué costumbres practican?, ¿enriquecerán las nuestras?, ¿proceden de unas culturas donde el estado y la religión están separados?

A lo peor quien se haga estas preguntas y otras -como yo me las hago- es acusado de racista, a mí eso me importa un pepino porque las preguntas se formulan para solucionar problemas y son los requisitos del buen pensar y del mejor hacer, ¿no se les ha ocurrido a los nuevos meapilas de izquierdas que sencillamente se pueda estar preguntando alguien cómo solucionar un problema? ¿Nunca han leído que el ser humano es una criatura territorial que mira por su bienestar y el de su prole y eso es una condición natural antes que cultural? ¿No es acaso un irresponsable quien, aplicando el buenismo, atenta contra sus raíces culturales? ¿No está poseído por un prejuicio religioso y por la ya superada doctrina del buen salvaje que traslada a un fenómeno al que ve desde la barrera y la protección que le ofrece una cultura que para llegar a proteger de ese modo ha debido superar obstáculos, dejándose muchos muertos en el camino? ¿Acaso no es cierto que algunas ONGs que se presentan como benefactoras de estos asuntos presuntamente solidarios son simples poses de progres que se van a su casa de vacaciones cuando llega el momento y se olvidan de sus supuestos protegidos?

Si son de alta cualificación los inmigrantes tendrán menos problemas porque eso es lo que el mercado está pidiendo y pedirá más en el futuro. Si no lo fueran, ¿qué va a ser de ellos?, ¿dónde los instruimos?, ¿con qué dinero? ¿Quedan muchos semáforos en España donde colocarlos para que vendan pañuelos desechables, símbolos de lo que la sociedad hace con ellos? ¿Es emplearlos en esa “ocupación laboral” cumplir los derechos humanos o acogernos a la compasión?, ¿qué clase de dignificación de una persona es ese “trabajo” donde se vende un objeto a un precio superior al que se puede adquirir en un supermercado? ¿Qué pasa con quienes elaboran y venden esos mismos pañuelos legalmente y pagan impuestos? Esto qué va a ser, ¿la sociedad de la caridad o de la justicia? Una vez le pregunté a la persona de raza negra de uno de los semáforos en los que me detengo habitualmente cuánto tiempo llevaba allí porque ya me llamaba la atención la cantidad de años que lo veía a la misma hora en el mismo lugar: “Seis años”, me contestó. ¡Seis años agarrado a un semáforo! ¿Y con eso tranquilizan su conciencia los nuevos inquisidores que dicen ser de izquierdas? ¿Eso es todo, así estamos todos tranquilos?

Supongamos que, como es lo más seguro, no posean alta especialización alguna. Por desgracia, este mercado no es el de los felices 20 ni el de los 60, es el mercado de los ciber que expulsa gente de sus trabajos; sí, ya me sé el argumento que ofrecen los sacerdotes del éxtasis cibernético: aparecerán nuevos empleos como siempre ha ocurrido, nuevos empleos que ni conocemos aún, me lo sé de memoria. Claro que sí, pero no han aparecido o están en mantillas y si no han aparecido todavía, destinados a trabajadores de muy alta cualificación que les llevan mucha ventaja a los recién llegados, ¿qué hacemos con los inmigrantes? Si tenemos un 40 por ciento de jóvenes en paro -sólo contando a los jóvenes-, ¿qué hacemos con ellos? Si España es un país de camareros, pero de camareros en paro, y llegan más camareros a mí qué carajo me importa el color de piel que traigan los nuevos, lo que yo quiero saber es qué hago con los que ya tenía en el paro y en la desesperación. Ah, ¿qué se vayan a la emigración? ¿Desvestimos a unos santos para vestir a otros? ¿Creamos guetos que en el futuro sean zonas de conflictos perennes, como en Francia y en EEUU?

Y, para terminar -que no por último porque esto no se acaba aquí-, ¿cómo van a ser las pensiones de todas estas personas, las que ya están aquí en el paro y las que llegan? ¿A qué edad van a empezar a cobrarlas si es que las cobran? Yo pregunto, sólo pregunto, seguramente soy un cabeza de chorlito o, peor, un cabeza rapada racista a quien hay que mandar a la hoguera simplemente por preguntar.