El genio cumpliría hoy 70 años

No hace muchos días vi en un fotomontaje cómo sería físicamente Camarón si todavía viviera, y sentí un extraño escalofrío seguiriyero. Lo que no vamos a saber nunca es cómo sería hoy su voz y cómo coronaría los tercios de los cantes. Es curioso que naciera un 5 de diciembre, y Manuel Torres el 4 de este mismo mes, aunque del año 1880. Es decir, el genio de la Isla de León nació justamente setenta años después que el genio jerezano, y cumpliría hoy 70. Murió el 2 de julio de 1992, el mismo día y el mismo mes que Tomás Pavón, pero el genio sevillano murió en 1952, cuarenta años antes. Son solo fechas y coincidencias. Ninguno murió anciano. Manuel falleció con 52 años, Tomás con 59 y José con 41. Los tres murieron en julio, otra coincidencia. Fueron tres grandes tímidos, de los llamados “raros”, y los tres eran gitanos. Tomás y Camarón tenían, además, el mismo apellido, Cruz, como segundo. Sin embargo, el de San Fernando no siguió nunca el estilo de los dos fenómenos, aunque los admirara. Me dijo un día que de Tomás le gustaba “el temple”, y de Torres, “los arañazos”. ¿Cuánto valdría hoy un festival con los tres astros del cante gitano?

Camarón se bebió y se fumó la vida entre festival y festival y entre fiesta y fiesta. Murió muy joven pero venía de siglos atrás, cuando el cante en Andalucía no era carne de escenario. Cuando nació José, en 1950, se estaba apagando la ópera flamenca y estaba llegando otra etapa muy distinta, la de los festivales de los pueblos, las peñas y los concursos nacionales. Las tres grandes figuras eran Marchena, Caracol y Valderrama. La Niña de los Peines ya estaba retirada y Manuel Vallejo iba de recogida, al que se podía ver por las tardes tomando café en Las Maravillas, un bar de la Alameda, soñando despierto con una época gloriosa del cante jondo. Cuando murió Vallejo, en 1960, Camarón tenía 9 años y embelesaba ya a los aficionados que lo veían jugar en la Venta Vargas, el templo jondo de San Fernando. No muy lejos de la tierra de María Borrico, en Algeciras, un niño también nacido en diciembre, Paco de Lucía, nació casi tres años antes que Camarón, en 1947, para ir preparando la revolución. También vino al mundo en diciembre, el 25, Enrique Morente, y se fue en diciembre de 2010, el 13. Y un 13 se fue también Lebrijano, en julio de 2016.

Algo conecta a los genios. Camarón lo era, sin lugar a dudas. Fue tan grande que murió en 1992 y hoy estamos celebrando sus 70 años, como si no hubiera muerto. Más vivo que nunca.