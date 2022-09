El Gobierno y la comunicación

Dicen los socialistas que llevan décadas viviendo de la política, que el problema del Gobierno de coalición es que no ha sabido comunicar sus grandes logros, que haberlos los ha habido, está claro, aunque la oposición nunca los vaya a reconocer. Tampoco los que ahora gobiernan han reconocido jamás los logros de los populares, de la derecha en general a lo largo de la democracia. Puede que sea verdad, que Sánchez y sus ministros no hayan sabido vender los frutos, pero no será por no estar todo el día en los medios de comunicación, que estamos hasta el gorro de Sánchez, Paxi López, el Señor Panceta, Yolandia Díaz La Modelitos o Ione Belarra.

Estos días y desde hace ya dos o tres meses no puedes entrar en las redes sociales porque hay una lamentable invasión de ministros y lameculos del Gobierno machacando a la oposición y comunicando los milagros de Narciso Sánchez. ¿No hay manera de evitar que los gobernantes y los que aspiran a serlo algún día estén hasta en la sopa? Es que luego nos quejamos de la desafección de los ciudadanos a la política. Que el presidente se monta su versión de Aló, Presidente, en la Moncloa, hasta en la sopa. Que Yolandia, que parece que va siempre a una feria, dice hay que topar el precio de leche, hasta en la sopa. Que al ministro Garzón se le ocurre una chorrada para arruinar a los ganadores, hasta en la sopa.

No sabrán comunicar los logros, pero dan bien el coñazo cada día. El Señor Panceta es una máquina, está todo el día y parte de la noche en Twitter. Los mensajes los meterá algún miembro de su equipo, claro, pero suponemos que los creará él mismo o que, al menos, los supervisará. ¿Cuándo trabajan? No creo que hayamos tenido en toda la democracia a un presidente que haya lucido tanto el palmito como Sánchez, que parece que va siempre por una pasarela de Cibeles. Lo de ayer en la Moncloa, su versión chavista de Aló, Presidente, es lo más cutre que hemos visto en años. Un cuarto de millón de ciudadanos, se dirigen al parecer al Gobierno para asistir al teatrillo del presidente.

Eligen al azar solo a cincuenta y al final hablan cinco que fueron a leer las cinco chuletas que les habrían redactado en Moncloa. Tienen delante al presidente que más ha mentido en la historia de España, el más caro y el de más rostro, y le plantean problemas como, por ejemplo, el de la obesidad infantil. No la inflación, el robo de la luz o el combustible o el acercamiento de asesinos etarras a las cárceles vascas, sino cosas que no nos quitan el sueño a los ciudadanos, y no es por restarle importancia, que la tienen. Menudo aprieto para el presidente. Pues el entremés sanchista estuvo todo el día en todos los medios de comunicación del país, y a todas las horas.

Menos mal que les comunicó una de las mejores noticias del mandato de Sánchez y Unidas Podemos: la de que las trabajadoras del hogar españolas vayan a tener derecho al subsidio de desempleo, que ya era hora. Un partido teóricamente de izquierdas ha tenido que esperar a gobernar con chavistas, cuarenta años, para que las empleadas del hogar del país tengan un derecho mucho más que justo. Esto sí que es para que la oposición organice una barbacoa dominguera, pero no se hagan la ilusión.