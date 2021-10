El Gobierno y los jóvenes

El PSOE y Unidas Podemos han logrado que los jóvenes vayan a tener una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para que puedan alquilar una vivienda y poder emanciparse de sus padres. O sea, se los quitamos a sus sufridos progenitores y los enganchamos a la teta del Estado, por si no hubiera ya bastantes viviendo de los impuestos. Y esto lo venden como un éxito desde el Gobierno, sobre todo Yolanda Díaz, que quiere hacerse imprescindible a base de dar buenas noticias, y esta, al parecer, lo es, y de medirse cada día con Sánchez. Está bien lo de ayudar a los jóvenes del país, pero más que dándoles dinero para que tengan su pisito y un buen móvil, deberían darles un futuro, que lo tienen muy negro. En parte, porque nuestra deuda se hace ya insostenible y el Gobierno no para de aumentar el gasto público, como estamos viendo. Supongo que este nuevo gasto saldrá de los fondos europeos, que Sánchez va a emplear para seguir en la Moncloa, sin ninguna duda, y además con aquellos que, según dijo, le quitaban el sueño, y con los que gobierna, y quiere seguir gobernando algunos años más. Solo esto explica que le vaya a dar a un joven que gane 20. 000 euros al año, 3000 para que dejen en paz a sus padres, que bastante tienen ya con tener que pagar hoy, de nuevo, la luz más cara de la historia. Molesta que se diga esto cada día, pero es que el asunto chorrea sangre y si esto pasara con la derecha en el Gobierno, las calles del país arderían cada día. No estaría mal que se apartara algo de los fondos europeos para ayudar a pagar la luz a los padres de esos jóvenes que, aunque estén trabajando, van a contar con una ayuda para abandonar el nido paterno, al menos durante dos años, o sea, los que le quedan a Sánchez en la Moncloa para seguir destrozando el país. Por cierto. ¿Cuántos jóvenes menores de 35 años ganan en España 23.700 euros al año? Pero todos votan.