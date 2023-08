El Grand Prix del Verano triunfa frente a la casquería y la mugre

El Grand Prix del Verano ha vuelto a ser el programa más visto del lunes en su franja horaria y lo ha hecho obteniendo unos datos espectaculares. Y es que el personal se apunta a una televisión entretenida, sin gritos, sin peleas, sin caspa y sin mala baba. El Grand Prix del Verano es un programa familiar que funciona de maravilla.

Los de siempre, los que quieren cancelar películas porque dos mujeres se besan y pueden convertir a sus hijos es monstruos o algo así (los que ven la televisión con ojos de niño y no de adulto retorcido), los que necesitan tener una diana a la que lanzar dardos tan envenenados como estúpidos, han fijado la mirada en uno de los personajes de este programa: Wilbur. Este es el que entretiene a los más pequeños, el que hace virguerías y acrobacias (formó parte del Circo del Sol y fue, si no me equivoco, campeón de España de Gimnasia), el que se permite el lujo de hacer las cosas que ya nadie quiere hacer en televisión por si le marca su carrera. Si en un programa familiar falta este perfil el resultado es uno muy distinto a eso que definimos como programa para la familia entera. A mí tampoco me hace gracia, pero es que tengo años para regalar.

El programa ha vuelto renovado y Ramón García ha logrado hacer una lectura estupenda. Un ejemplo: El presentador le pregunta a uno de los concursantes. “¿Tienes novia?” No, responde el joven. Ramón García pregunta a continuación: ¿Y novio?”. Esto hubiera sido imposible a finales del siglo XX en televisión y, sin embargo, hoy es natural y forma parte de cualquier conversación.

Y todo ello se traduce en estos datos: 2.251.000 espectadores que representan el 24,9 por ciento de share. Impecable.

Los que se peleaban hace unas semanas por unas décimas y pensaban que la gente quería carroña se equivocaban. La gente quiere divertirse y no tener que participar de la vulgaridad y lo grotesco.