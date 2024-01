El Heraldo llegó con lluvia, la cabalgata con frío y ayer tarde de Reyes en Triana

A pesar de los elementos climatológicos que azotan a Sevilla en el tramo final de la navidad, Sevilla, como viene siendo habitual, salió a la calle para contemplar a un Heraldo que bajo la lluvia y con una amplia sonrisa en su rostro hizo su recorrido por las calles de Sevilla. Llego al ayuntamiento de la capital a pedir las llaves de esta al alcalde y siempre con la sonrisa, la del Heraldo, no la del alcalde, que no se ríe ni en el carnaval de Cádiz, le hizo entrega, aunque el rostro de la primera autoridad municipal parecía que le estaba recriminando por la decisión de salir en una tarde de perros. El pasado día cinco la cabalgata de Reyes que organiza el Ateneo soporto las temperaturas frías de la tarde noche, pero con la mirada mágica de niños de Sevilla que quisieron ver a su Rey favorito y donde muchos pudieron recoger caramelos. Lo de lanzar artículos, la comitiva al paso que vamos no se qué veremos en el futuro. El empresario José Luis del Serranito dono vales para saborear este bocata típico de sus establecimiento, mojama y miles de balones y juguetes. Yo recuerdo el regalo de mayor tamaño lanzado por sus majestades hace años, fue en la localidad de Castilleja de la Cuesta, siendo alcalde Paco Carrero, llegaron a lanzarse jamones y paletillas, cosa que este año se repitió en Villanueva del Ariscal, ahora envasado en paquetes pequeños, toda una alegría y además una posible fractura de alguna parte del cuerpo por el lanzamiento de tan pesado regalo en aquellos años. Ayer día seis llego la Cabalgata de Triana, cabalgata que esta formada por carrozas y utensilios de la de Sevilla y otras poblaciones, donaciones para que se pueda poner en marcha, solidaridad entre Reyes, cosa que tendría que hacer la monarquía de este país. Este 2024, las carrozas realizarán su recorrido original, con la entrada y la salida en la Avenida de Coria, en la Residencia Nuestra Señora de la Consolación. El cortejo transcurrirá por casi una quincena de calles del barrio. La hora de salida `para el Cortejo real de Triana será a las cinco y media de la tarde, no solo las gentes de Triana acudieron a verla, también Sevilla y parte de los pueblos del área Metropolitana. Sus majestades los reyes magos de Oriente nos dejan mascarillas para los centros sanitarios y hospitales, la cosa se esta poniendo fea, y le hemos pedido algo grande que con la magia de los Reyes se podrá hacer, el puente que une Coria del Rio y Dos Hermanas en la inacabable SE-40( O como ya se le conoce en la ciudad “La obra del Escorial”). Pues estimados lectores con los Reyes ponemos el punto final a la tan esperada navidad, esa que arrancaba mucho antes del día 22 de diciembre y que algunos no han dado un palo al agua hasta mañana día 8, ya esta bien la cosa. Buen año para todos y normalidad para el lunes que nos hace falta.