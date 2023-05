El horror a la abstención

Cada vez que un político vota en unas elecciones y lo enfoca la televisión dice lo mismo: que acudamos a votar. Como él, claro, porque él es el demócrata y los que no voten puede que lo sean, pero no tanto como él. “Si uno no vota no tiene derecho a hablar ni a quejarse”; oigo aún brotar estas palabras de las lenguas de doble filo. ¿Cómo que no? Yo no voto desde hace comicios y comicios y tengo derecho a hablar y a quejarme. Mi primera queja se deriva de mi abstencionismo. ¿Quién lo provoca? Porque a mí me gusta votar, lo que ocurre es que si nadie representa mis ideales no se me puede pedir que me traicione. Han comprado votos a 200 euros. Una porquería. Para que yo vote a quien me digan me tienen que liquidar la hipoteca que me endosó en su momento mi estupidez y la listeza del Santander que se aprovechó de que soy estúpido. Como nadie representa aquello que persigo me da igual quién sea el beneficiado con mi voto. Vox, pues Vox, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), pues vale también, a fin de cuentas, estas dos formaciones poseen en común más de lo que creen y quisieran.

Mi admirado Juan Torres, desde las páginas de Público, nos anima no sólo a votar sino a votar a la izquierda. No me convence. La izquierda representa al pueblo o eso dice Juan, a su manera: al pueblo, es decir, a esa pobre gente explotada y abusada por los ricos que son la derecha. Lo que ocurre es que me ha poseído un terrible convencimiento: creo que el problema, más que los ricos y la derecha, es el pueblo y la izquierda. Qué horror, que alguien de izquierdas aparte de mí este cáliz diabólico. ¿Cómo es posible que haya llegado a tan enorme majadería, yo, tan rojo en otros momentos? Esta mente que padezco ha sido invadida por el diablo o tal vez por un dios de derechas. No sé si el envenenamiento de mi alma se debe a que las noticias que más lee el pueblo son las que dan cuenta de los “vulnerables” que, gracias a los juegos de azar, han pasado del escalón del pueblo al escalón de los ricos sin dar el huevo o tal vez porque donde he visto las televisiones más grandes y caras es en las casas de los pobres.

Ah, perdón, es que eso sucede porque los pobres tienen el coco lavado con la ideología de los ricos derechosos. ¿Seguro? Seguro: tú mismo, Ramón, te has dejado introyectar por la inyección de anestesia del pensamiento burgués y capitalista representado por el Grupo Santander, acabas de reconocer tu estupidez con el tema de la hipoteca. Es verdad, pero, entonces, ¿por qué hay tanta gente de izquierdas haciendo el estúpido igual o más que yo?, ¿por qué cuando eliminamos los bancos privados y lo convertimos todo en público se hunde ese sistema con ese arte histórico que no se pué aguantá.

El problema no es el pueblo ni los ricos, el problema es el humano que lo que busca es salvarse él como sujeto indivisible, torpe y carajote. Los primeros que desean salvarse son los políticos que se presentan a las elecciones con el permiso de los ricos y haciéndoles el juego, los de izquierdas incluidos. Siempre les toca la lotería o el euromillones a los votados, cada voto es dinero, mi voto es dinero, por eso anhelan tanto que votemos, les da horror la abstención o el voto en blanco masivo de la novela Ensayo sobre la lucidez de José Saramago. El novelista portugués fue incluso moderado, supuso que hasta un 80% del censo votaba en blanco en unas elecciones y provocaba el pánico en los no votados. Más pánico sería que el 90% se quedara en casa. Pero, como a todos los progres, a Saramago tampoco le gustaba dar la impresión de que lo pudieran tomar por un fascista rompeurnas.

¿Qué habría sucedido si ayer se hubiera quedado en su casa la inmensa mayoría de los españoles o si se quedara en diciembre? Nada de nada. Nueva campaña electoral, lavado de cerebro más intenso, más subvenciones públicas sobre la marcha y a votar otra vez hasta que hubiera quorum que se logra con muy poca participación, miren los años que EEUU ha apoyado a un presidente que, en realidad, entre una alta abstención y los votos al otro candidato, no representaba a casi nadie. Mientras no haya peligro para los grandes negocios la democracia seguirá aunque haya que comprar votos a 200 euros. O a 500.