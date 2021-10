El humano se dispersa, ¿y se odia?

Se une en momentos cruciales, cuando ve muy en peligro su supervivencia en tiempos de crisis graves ante la presencia de otros grupos. Pero lo habitual es una tendencia centrifuga del humano. En lo micro y en lo macro. Las aldeas que se guiaban por los principios del parentesco pasaron a mejor vida con la llegada de la agricultura, momento en que se van uniendo aldeas y naciendo las castas, los estamentos y las clases sociales, es decir, los imperios. La cabra tira al monte y el humano a la desunión y al orden del caos.

Estamos viendo la desunión de la Unión Europea muy a menudo. Cuando se ha visto muy amenazada por la Covid-19 ha existido una cierta coincidencia de intereses, pero a la hora de repartir el dinero aparecieron las diferencias y las que vendrán. Inglaterra ya se marchó, a ver cómo le va, Inglaterra es como ese ser que se siente fuerte y no se quiere quedar en el pueblo toda su vida para morirse de asco y no ser libre nunca. “La ciudad hace libres”, afirmaba un dicho en la Edad Media: si el campo y la aldea y el pueblo esclavizaban porque estaban dominados por los señores feudales y los prejuicios, ahí estaban las ciudades casi vacías desde que cayó el imperio romano, para poder dedicarse a tareas más libres sin la opresión que antes mucho y ahora también pero mucho menos, ejercían las zonas rurales sobre los individuos. En los burgos o ciudades se estaba desarrollando un segmento de humanos llamados los burgueses que con los siglos iban a traernos una situación a la que llamamos globalización y hasta posthumanidad.

Cuando un presidente alborotador, Puigdemont, que incita a una zona de un país de la UE, Cataluña, a la independencia, se fuga de la justicia de su país, la justicia de la UE no actúa de inmediato, lo deja instalado cómodamente durante años en una casona y cuando lo detiene vuelve a dejarlo en libertad. El gobierno de Polonia y la justicia que controla le dicen a la justicia europea, teóricamente máxima jerarquía en este campo, que su constitución vale más que las leyes europeas y procede en consecuencia. Es lógico, es que Europa ha sido siempre un eterno terreno de filias y de fobias, unos se besaban en la boca un día y al siguiente se estaban asestando puñaladas, ¿cómo construir una UE que respete las peculiaridades y las voluntades mayoritarias de sus pueblos? ¿Centralizándolo todo en Bruselas y otras ciudades occidentales? De ninguna manera, aquí lo que hay que buscar son los dos o tres puntos que nos unan a todos y nos otorguen poder frente a otras zonas mundiales, lo demás que cada país se administre según la voluntad democrática de sus gentes. ¿Quién es Bruselas para guiar la voluntad, la opinión y la conducta de otros gobiernos democráticamente elegidos que actúan con sus constituciones democráticamente aprobadas?

En EEUU unos estados aplican la pena de muerte y otros no, unos el aborto y otros no o al menos le anteponen bastantes pegas. A ver hasta dónde aguantan la tendencia centrífuga del humano pero ahí están por el momento unificados por símbolos y miedos a otros poderes mundiales, ya no son ellos quienes dictan las reglas para todo el planeta ni se fían de nadie, hasta espiaron a la Merkel que se ha retirado de la política cargada de galardones.

En España, la constitución del 78 reconoce la personalidad de sus pueblos o comunidades autónomas pero cuando esos pueblos votan a los partidos independentistas, la Carta Magna, que está hecha para la ocasión, no permite los referendos de autodeterminación. Reconozco tu personalidad pero no te dejo libre para que la desarrolles. Toda España es un ejemplo de centrifuguismo, hasta León se quiere arreglar por su cuenta y tal vez no le falte razón históricamente hablando porque sus Cortes del siglo XII fueron las primeras democráticas de Europa. La España vaciada tiene que defenderse a sí misma porque el egoísmo ajeno la ha dejado sola. Los niños se van a la botellona y si no se piran de casa es porque los miman demasiado y porque no hay trabajo para ellos y ellos no tienen que buscarlo mientras en casa les permitan el centrifuguismo y tengan vía libre para hacerlo y hasta adquirir la condición de ninis.

Mi padrino decía: “Siempre que hay dos, habrá guerra”. También se dice que si uno no quiere no habrá pelea, la experiencia demuestra que tarde o temprano los dos quieren, no se pueden ver y si se unen es porque necesitan algo que ni uno ni otro poseen en su totalidad. Ahí está el secreto de los negocios y eso de que el dinero no tiene ideología. Con frecuencia, aunque no queramos, estamos condenados a entendernos.