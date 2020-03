¿Sabes cuál es? te daré una pista. Cuando nacemos, el primer rostro que vemos es el de nuestra madre, ella puede captar todo nuestro amor con sólo mirarnos y nosotros sentimos el suyo y la seguridad que nos transmite sentirla cerca sencillamente con devolverle la misma mirada... ¡he ahí el idioma más original! La mirada... Shakespeare ya nos lo advertía: "las palabras están llenas de falsedad o de arte; la mirada es el lenguaje del corazón", no le faltaba razón... Una palabra puede maquillarse pero la mirada siempre irá ataviada de naturalidad, la mirada es la fiel traductora de lo que sentimos y pensamos. Reflexiona... Cuando algo o alguien te llama la atención ¿qué haces? lo primero, te paras, lo miras, y al abrazar a esa persona, objeto o circunstancia con tu mirada, ya le estás confiriendo cierta importancia; empleamos la expresión "ni lo mires" cuando se quiere ignorar a una persona, porque esa mirada es un reflejo de lo que hay en tu alma; cuando conocemos a alguien que nos gusta, al principio nos cuesta sostenerle la mirada porque no queremos dejarle mirar dentro, eso sería quedarnos expuestos y hacerle saber lo que estamos pensando; hasta el propio refranero lo dice "ojos que no ven, corazón que no siente" porque al no ver algo, nuestro corazón queda amordazado, mudo, sin posibilidad de expresarse y nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de desvelar qué nos provocaría aquello que hemos decidido ignorar. Si la cara es el espejo del alma, la mirada son sus ventanas...