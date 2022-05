¡Tal cual! Así es como yo veo a la imaginación... Como una fuerza capaz de generar y atraer a los ganadores, ¡en el alma de los conquistadores habita la imaginación: el genuíno imán del campeón! Piénsalo... ¿hubiera sido posible llegar a la luna sin imaginación? y ¿escalar el Everest? o ¿inventar la penicilina? La imaginación es la más efectiva de las medicinas para revitalizar tu mente, tu meta, tu profesión, tu corazón... ¡El imán del campeón crea verdadera afición!

La fórmula LI-LI

El líder imaginativo, ¡es el que consigue sus objetivos!, logra que el entusiasmo de su equipo siga vivo sin ser de la monotonía cautivo, propicia diversión, genera conexión y da lugar a fidelización. En definitiva, el Líder Imaginativo Logra lo Imposible (¡he ahí la fórmula LI-LI!) demostrando que, realmente, no hay nada que no puedas hacer si primero en tu mente lo puedes ver... ¿Te suena la frase “no me veo”? Es la respuesta que te dan algunas personas cuando les propones algo nuevo, un cambio, un desafío, un reto... Si “no se ven” es que se han quedado en el andén y han dejado pasar el tren de la imaginación... Y, entonces, ¿adónde van? Claramente: a ninguna parte.

En contraposición, el Líder Imaginativo no sólo “tiene vista”, sino que es visionario y así se convierte en el imprescindible maquinista de la locomotora de la mejora, esa que tiene la habilidad de alegrarte y acortarte las horas y ¡hasta le pone banda sonora a tu vida! Sí, el Líder Imaginativo Logra lo Imposible y no porque sea invencible o esté hecho de “otro material”, únicamente porque ¡“se siente” como tal!, ¡“se ve”! y como “se ve”, lo cree, empieza a comprobar que efectivamente es capaz, hasta tal punto se sorprende a sí mismo que... ¡ya no puede parar! y, para cuando se da cuenta, ¡está conjugando todas las formas del verbo “progresar”!

La imaginación tiene una fuerza arrolladora... ¡Hace que te sientas sencillamente genial, triunfadora, dueña del ahora! Yo he tenido la oportunidad de sentirme así gracias al “poderío infantil”, pues no hay Líderes más Imaginativos que los niños.

El momento croqueta

El pasado miércoles 18 de Mayo presenté en el auditorio Rafael de León (Tomares) mi nuevo libro de literatura infantil “Antoñeta, la croqueta agente secreta” (Editorial Platero Coolbooks) y la experiencia fue sencillamente transformadora: las ocurrencias de los más pequeños, su participación, su entusiasmo, su espontaneidad, su cariño... ¡Cuántas maravillas habitan en el corazón de un niño! Te recargan las pilas de tal manera que... ¡Te sientes más a gusto que un helado en la nevera!

Jimena, Vera, Sofía, Noelia, Alba, Leyre, Lía... ¡Gracias por vuestra buena energía! Por hacer que “MARÍA” se transforme en “MAgia, RIsa y Alegría, por darle color a mi día, por ser las mejores guías de la ilusión...

La próxima vez que estés bloqueado o de bajón, cierra los ojos y ¡déjate atraer por el imán del campeón!