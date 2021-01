En clave local, el presidente de Andalucía leo que ha declarado que nos esperan días muy duros. Al margen de que es evidente que razón no le falta -ayer récord de contagios, casi 8.000- no sé si este tipo de declaraciones, que oigo a menudo, son también el preámbulo para, cuando lleguen y pasen esos días fatales, decir que se ha hecho lo que se ha podido porque ya se avisó de la gravedad del asunto, o que a pesar de la coyuntura tan feroz se ha salido victorioso de ella puesto que lo que resulta evidente es que al personal lo que se le queda grabado es lo de que vienen días horribles.

A nivel nacional, más de quinientos muertos mientras que los medios de derechas se quejan de que la nueva ministra de sanidad va a mandar más vacunas a Cataluña que a Madrid. Este cachondeo Madrid-Barcelona es desde hace tiempo un insulto para el resto de España y una bipolaridad que convierte a un país en una carrera ciclista: dos destacados en punta y un pelotón muy atrás con alguna excepción en medio. A nivel internacional los políticos de la UE se fueron a visitar al tendero de AstraZeneca para decirle que ellos pagaron por un kilo de vacunas y les han despachado sólo la mitad.

Al final, la UE hace público algún contrato pero repleto de tachaduras, el documento es un símbolo de lo que es el poder: una casta que posee más información que el resto de los ciudadanos y por eso es poder. La transparencia también tiene sus límites por muy público que sea el dinero, ¿o qué creemos con tanta pamplina democrática igualitaria? Lo que ocurre es que el símbolo se ha completado con el poder de los que están abajo y gracias a la tecnología hemos podido leer lo ilegible, parece como si la UE lo hubiera hecho a propósito porque desde luego si el poder político no lo hubiera querido ese texto no se lee.

Consecuencia de todos estos revuelos más las diez mil informaciones adicionales de similar carácter que en un momento nos tragamos: el imperio de la congoja, o bien se lo diré a ustedes con palabras que desde hace mucho utilizan psicólogos investigadores eminentes: el desvalimiento que es como una especie de depresión colectiva. Si el rey de Marruecos está pensando en invadir Ceuta y Melilla éste es el momento, tanto para quedárselas sin resistencia como para que nos espabilemos como país y saquemos los arrestos que tuvimos porque es que nos está pasando lo que a algunos jugadores del Betis, que jugaban muy bien al fútbol y se les olvida cuando llegan al club de Heliópolis y menos mal que vamos mejor ahora y está volviendo la memoria.

Lo que más me indigna de todo esto es la burla de las vacunas. De manera que tantos miles de muertos, tanto decir que cuando llegue la vacuna será otra cosa y, ahora que la tenemos, ahí están los mercachifles pensando en sus bolsillos mientras la gente sigue muriendo y hay otros países que ni tienen vacunas ni se las espera y han de someterse a la caridad de la OMS. Estos momentos son los que me hacen volver la vista atrás, a cuando yo era militante y activista de izquierdas y no quería ver ni en pintura a multinacionales privadas sino que apostaba por que todo fuera estatal. Lástima que todo eso sea también una quimera.

Los medios de comunicación más pringados en el sistema han hecho lo que han podido por defender a las farmacéuticas y echarle la culpa a los de siempre que para eso están: los políticos, que son el elemento despiste para que los ciudadanos se desahoguen mientras el poder de verdad hace lo que le da la gana. Como ya he dicho más de una vez, los políticos -perdón por generalizar- son los payasos de las bofetadas que por unos sueldos que no merecen, un retiro, una moqueta y un despacho con poltrona, aguantan lo que sea porque no sirven para otra cosa y entonces tienen que poseer unas espaldas bien anchas para aguantar pedradas. Vale la pena porque al final siempre ganan, la política es una multinacional que nunca quiebra.

En este juego de castas e intereses minoritarios que es para unos pocos la vida, ya están diciendo algunos que la tienen más larga porque compraron antes las vacunas mientras que tanto los que las compraron antes como después sin pasar los controles oficiales ahora deben oír que la vacuna AstraZeneca puede no servir para gente de mi edad, o sea, con más de 60 años. La AEM ha aprobado finalmente la vacuna suponiendo -sólo suponiendo- que va a ser eficiente para ese segmento de edad, por indicios basados en otras vacunas. Un pitorreo desde el punto de vista científico pero ya sabemos que estamos experimentando a grandísima escala.

El mundo ha sido siempre así en lo que a la humanidad se refiere, lo que pasa es que ahora, con la mundialización, en un día o menos recibimos más información que un habitante de la Edad Media en toda su vida. Lo que yo me pregunto es si hemos avanzado lo suficiente como especie y hasta cuándo seremos lo miserables que somos y cómo se le va a pedir a una ciudadanía que se levante y proteste si está oprimida por el imperio de la congoja y sus representantes se hallan en el Olimpo de la política, tocando liras y arpas despreciables mientras los mercaderes campan a sus anchas.

Señoras y señores, la Historia no la mueven las masas como ingenuamente afirman los trotskistas, sino las minorías y esas minorías en Occidente van a lo suyo y han dormido a los demás. Después, con la llegada de la pandemia, el imperio de la congoja se ha consolidado, pero ya estábamos moribundos antes de su irrupción.