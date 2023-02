El invierno más crudo y el más largo en muchos años lo estamos viviendo en febrero, cuando la inventiva popular asegura que el perro busca la sombra, pero este año los perros está buscando la estufa. Contar en la longitud de un semestre con el verano y el invierno más duro en tanto tiempo no es para celebrarlo. La segunda quincena de enero no hubo una temperatura en ligero descenso, como habría sido lógico. Menos aún es lógica la de febrero, dónde, efectivamente, se nota la necesidad de tomar el sol y a esperar la sombra en... ni se sabe. Toda una disquisición meteorológica para demostrar lo más que demostrado ya: las temperaturas están siendo más extremas tanto en invierno como en verano. No quererlo ver sólo puede ser cerrazón o algo peor: interés en desmentir fenómenos que estamos sufriendo y que, salvo rectificación por parte de todos los estamentos jurídicos, sociales, administrativos y económicos, se va a seguir acentuando.

Continuar esta tendencia va a suponer muchos trastornos, físicos y estructurales: habrá que irse acostumbrando al cambio semestral y sobrellevarlo, si es posible. Y si no fuera posible muchos perecerán en el esfuerzo. Va ser obligado un aumento progresivo de potencia eléctrica que, si las estructuras no mejoran, sólo puede basarse en el autoconsumo, que al mismo tiempo resuelve el problema a quien lo utiliza y disminuye la dependencia de la red, aunque sin duda esto sea lo que menos guste a las codiciosas compañías eléctricas y a los gobiernos en general tan dependientes de esas grandes empresas, porque obligará a recurrir a métodos de generación eléctrica todavía no abordadas, como las mareas o la basura, lejos de las tan “amadas” energías fósiles, gas incluido, que también viene de debajo de la Tierra. Contrariamente, lo que está haciendo la Autoridad es desmantelar azudes y presas con el pretexto de “despejar ríos”, que en su conjunto, evitan la mayor pérdida de agua en el mar y pueden suponer bastantes miles de Kwh, lo que bien aprovechado y organizado podría aportar energía a la red general y ahorrarle consumo, por su posible autoconsumo en centros agrícolas y rurales en general.

La sensación de la gente no es de normalidad, y la elevación del consumo eléctrico ratifica esa sensación que por tanto es real. El tiempo está cambiando y a ninguna solución conduce negarlo. O las eléctricas se renuevan o habrá muchos días de frío y muchos de calor extremo ambos con muchos fallos en el servicio. Aunque todo ello también tiene una respuesta que es la solución. Una respuesta que empieza con la mejora y modernización de las infraestructuras de distribución eléctricas a todos los niveles. Que incluye el aprovechamiento de todas las posibles fuentes de energía renovables —el gas no lo es— que por su propia naturaleza son también inagotables. E incluyen también, de forma inexcusable la promoción efectiva para el aumento de las instalaciones industriales y domésticas, individuales y colectivas, para producción energética y auto-consumo. Y hay que ayudarse en los jardines verticales.

Hay que comprender que la mayor parte de las instalaciones industriales y comerciales gozan de una cubierta capaz de producir muchos Mwh Si no se promociona de forma efectiva y seria el autoconsumo, si no se invierte, no ya solamente en préstamos y deducciones, sino en la producción de instalaciones individuales o colectivas en conjuntos vecinales y en unidades o colectivos industriales, si no se mecaniza la recogida y procesamiento de basuras para su aprovechamiento, si no se aprovecha la fuerza de las mareas y otros medios a nuestro alcance, difícil será que alcancemos el nivel óptimo de productividad y autoconsumo capaz de disminuir la presión sobre la red general y la generación de energía limpia que permita llegar a todas partes con la mayor eficacia.

Todo esto es costoso, nadie lo duda. Pero entendámoslo mucho más práctico y productivo que otros gastos como el militar, por citar uno.