El IPC sube un disparate. Lo del 10,8 por ciento es cosa de titulares

Los datos oficiales hablan de un incremento del IPC de casi un 11 por ciento en el mes de julio (10,8 por ciento para ser exactos). Pero los que compramos la comida y la bebida a diario; los que tienen que llenar el depósito de combustible (la gasolina parece que está dando un respiro y se paga carísima pero menos); los que intentan conectar el aparato de aire acondicionado para no morir de calor; o los que tratan de disfrutar de unas vacaciones sin tener que pedir un préstamo al banco; todos, sabemos que ese índice sale de recoger datos de una serie de productos y de otros no. Si no es así, resultan inexplicables los datos que nos ofrecen porque los precios están disparados de lo lindo y la estadística no parece coincidir con la realidad.

El problema de esta subida tan exagerada de los precios es que no se va a corregir nunca más. Si se tratase de una bajada generalizada, ya se encargaría alguien de tirar del carro para que los precios subiesen, pero es todo lo contrario y los precios no bajarán nunca más. Todos los sabemos.

¿Recuerdan la matraca que nos dieron con la prima de riesgo hace unos años? Sirvió, entre otras cosas, para hacer una limpia en la banca y para que el Estado español inyectase miles de millones, en ese sector, con la excusa de no poder dejar caer un banco salvando, así, a los españoles. No se ha recuperado casi nada de esa ayuda aunque los recortes en los servicios básicos que se hicieron al mismo tiempo sí siguen en vigor. Pues con esta crisis que vivimos pasará algo parecido. Falta saber cómo nos van a estafar esta vez aunque parezca que nos están haciendo un favor. Y, mientras, intentando poder comprar en el súper sin llevarnos las manos a la cabeza.