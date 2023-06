El lado humano del fútbol

El homenaje a Joaquín Sánchez en el Benito Villamarín quedará en los anales del Real Betis Balompié como su evento más importante y emotivo. Fue algo impresionante, nunca visto en un campo de fútbol, el lado humano de un deporte que a veces huele a perros muertos. Joaquín le ha dado años de gloria al Betis, que da genios cada cuarto de siglo, como Rogelio, Benítez o Gordillo, una manera distinta de ver el arte en el fútbol, el pellizco jondo, el compás y el lado humano del futbolista.

Sólo en el club de Heliópolis, en una ciudad como Sevilla, en un estadio como el de la Palmera y con un futbolista como el portuense puede ocurrir el milagro que ocurrió ayer: que el fútbol sea algo sano, con sentimiento, humano. He vivido momentos entrañables en ese campo desde mediados de los años setenta, como la llegada de Cardeñosa o el debut de Benítez, Del Pozo y Gordillo, pero nada comparable a lo de anoche, con unas sesenta mil personas en el campo y el regreso de Denilson, Capi, Rubén Castro o Dani Ceballos, además de la participación en el homenaje de genios del fútbol como Raúl o Ramos.

Pero si hay que destacar una sola cosa, lo más emotivo de la noche, me quedo con la afición del Betis, que si siempre hemos dicho que es la mejor del mundo, desde anoche es algo que no se puede discutir de ningún modo. Joaquín se rompió varias veces por la emoción, pero lo raro es que pudiera salir al campo a jugar. Este hombre está hecho de otro metal, es un extraterrestre, además de un futbolista único porque reúne las cualidades necesarias e imprescindibles para ser llamado Genio con mayúscula. Genio es el que llega a un arte o un deporte y lo cambia, y Joaquín ha cambiado al Betis, le he dado un baño de humanidad, la última mano de barniz que necesitaba. Cientos de miles de niños y adolescentes vieron ayer el partido en el campo y la televisión. Seguramente descubrieron que un deporte como el fútbol, no siempre limpio, puede ser una buena escuela de valores. Gracias, maestro, por tanto y tan bueno. Pero no se aleje mucho.