El ladrón de chuletas

¡Me encantan las chuletitas de pavo! Alonso sabe prepararlas justo como me gustan: en su punto, tiernas y sabrosas. Ayer preparamos esas deliciosas chuletas, el olor viajaba desde la cocina al salón, invitando a todo "olisqueador" a subirse al tren del disfrute... Estábamos poniendo la mesa cuando llamaron al timbre, abrí la puerta, era un mensajero que se había despistado, retorné al momento culinario y cuando estaba a punto de sentarme a la mesa, Alonso, en actitud pensativa, escrutando con detalle su plato, me preguntó, curioso: "Pero... ¿aquí no había tres chuletas?", pues sí, era verdad, había (tiempo pasado) tres pero, en ese momento, lo que había en el plato, concretamente, eran dos chuletas y un sospechoso vacío, recordatorio de la morada de la tercera, acompañada de una pequeña huella aún más sospechosa, entonces lo entendí todo... Miré a Atila, y ahí estaba él, con su lengua fuera y mirada picarona, en plan: "me han pillado", iba a añadir "in fraganti" pero no, no había dejado ni el hueso, aunque su actitud lo delataba... Había encontrado a mi ladrón de chuletas.