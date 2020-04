El legado de Manolo Sanlúcar

Tenía ganas de ver Manolo Sanlúcar, el legado, del coriano Juan Manuel Suárez, documental dedicado al artista más grande que nos queda en Andalucía, el guitarrista, compositor y escritor sanluqueño don Manuel Muñoz Halcón. Anoche lo emitió Canal Sur y era el momento de verlo y poder opinar del documental, que fue premiado por el Centro de Estudios Andaluces en el pasado Festival de Cine de Sevilla. Indudablemente, es un buen trabajo desde el punto de vista técnico y Manolo está genial, como siempre. Si solo hubiera hablado él, con esa manera suya de hacerlo, tan profunda, y la barba y el pelo blancos, hubiera sido una joya igualmente.

Manolo dice cosas a veces que diez filósofos necesitarían irse juntos un mes a la cima de un monte o al fondo de la tierra para decir algo que se le acercara en profundidad y riqueza lingüística. Si es o no el mejor guitarrista de todos los tiempos, cada cual tendrá su opinión. Pero, desde luego, es el artista flamenco más claro, profundo, íntegro, sabio y apasionado de toda la historia de este bello arte. Y está vivo, que es lo bueno. Seguramente esperarán a que se vaya para llenar España de conservatorios de música con su nombre, aunque permítanme que dude de que eso vaya a pasar algún día.

En el documental, con un guión del propio director y de su padre, el experto Juan Manuel Suárez Japón, ex consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, con algunas lagunas, eché de menos a personas que desmenuzaran la obra del genio y a profesionales de la guitarra de cierta altura. Supongo que sería el propio Manolo quien eligió a quienes tenían que hablar sobre él y su inmensa obra flamenca. En momentos, parece que el artista es solo el pretexto para tratar asuntos tan serios como Andalucía, la ética, el arte, la cultura y los valores, que siempre han obsesionado a Manolo. El documental te deja con ganas de pensar.

La primera parte de la cinta se ocupa de los comienzos del músico y de quienes ejercieron cierta influencia en su formación humana y artística, como fueron su padre y otros artistas de fama: la Niña de los Peines, Pepe Pinto o el Niño de Marchena. Las opiniones de su hermana María José son geniales, de lo mejor, por la sencillez y a la vez la profundidad de lo que dice. Y las de Ana, su esposa, sin duda una de las dos o tres personas más importantes de su vida. Cómo no, también las de Juan Manuel Suárez Japón, quizá quien mejor conoce al artista como persona, al que le une gran amistad y hay entre ellos mucha complicidad.

Es verdad que Manolo Sanlúcar se ha aislado bastante, pero no hasta el punto de que en su documental no hayan estado sus compañeros y compañeras, los artistas, los que quedan de su tiempo, esos con los que recorrió casi todos los caminos del mundo cuando llevaba la música flamenca por bandera para que creciera. Salvo esto, que me ha sorprendido, el documental es precioso y merece cuantos más premios mejor, porque cuenta la vida de un andaluz universal. Quizá, del más universal de los universales.