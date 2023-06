El libro de la selva: D’Artañana y los 3 Mosqueteros

Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1). Son los niños colombianos que han escrito un nuevo libro de la selva que nada tiene que ver con el de la película de Disney, al revés, es todo lo contrario, aquí no hay alegría alguna ni los animales cantan sino que muerden, pican o devoran. Tampoco hay sol, está tapado por unos árboles que son muy altos precisamente porque buscan el sol. Debajo hay humedad y cambios de temperaturas bruscos. Al saber lo llaman suerte. Los niños sabían y han tenido a una D’Artañana al frente que ha estimulado el retruécano del “todos para uno, uno para todos”. Se llama Lesly. No había igualdad ni asamblearismo como en nuestro mundo que juega al progresismo todos los días. Había jerarquías y la voz de la persona de más edad no sólo se respetaba sino que se obedecía sin que ello significara que nadie pudiera opinar. Daba igual el sexo, el género o lo que fuera: mandaba quien más sabía y los demás asesoraban. Y así se salvaron.

A veces en mis clases hemos debatido sobre quién es más feliz, el que posee conocimiento o el que carece de él. Hay quien opina que el que carece de él y hay quien sostiene lo contrario. Por supuesto yo soy de los que defiendo que el conocimiento te lleva a la libertad aunque a veces también a la melancolía gozosa que no es lo mismo que la melancolía propiamente dicha. Casualidades de la vida, he aportado en clase como ejemplo el de alguien que se meta en la selva sin conocimiento de ella o el de quien está en la playa bañándose, observa cómo el agua retrocede y en lugar de salir corriendo a toda mecha se limita a observar el fenómeno porque no sabe lo que es un tsunami. Corriendo puede que tampoco se salve, así que, mirando, menos aún, pero, eso sí, se muere uno lleno de felicidad.

Estoy seguro de que ya está en marcha la película del suceso que, corregida y aumentada, basada en hechos reales, sólo basada, arrasará en taquillas. Por supuesto la realizarán los yanquis al gusto de todos aunque se aleje de la realidad para entrar en la ficción y las lágrimas con un final feliz en el que todos acaban comiendo hamburguesas en un picnic y contando chistes. Esta vez no sé dónde van a meter al rubio gringo que es el listo que lo arregla todo porque los morenos y los indios latinoamericanos suelen ser torpes y tiene que llegar el blanco estadounidense a decirles si se agarra el “camino” -no había caminos- de la derecha o el de la izquierda, si se come una cosa en lugar de otra y, además, es el que mata él solo a todas las serpientes y depredadores que puedan aparecer por aquellos lugares supuestamente paradisíacos para lucimiento de los encargados de la fotografía fílmica. Los malos serán los de la guerrilla disidente e irredente. También puede ser una gringa la protagonista que es más políticamente correcto. En fin, ya veremos.

La desgracia de los niños colombianos es tremendamente útil para que los medios de comunicación se luzcan ante sus públicos. Los receptores conservadores más burgueses y mayorcitos tienen una historia para lamentarse ante las pantallas y dar unas limosnas si hace falta. La amplia clase media puede chismorrearlo todo una y otra vez en bares y cafeterías. Los progres pueden presumir y ensalzar tanto al feminismo como al indigenismo por aquello de que la líder fue una niña y todos los protagonistas habían sido educados por culturas no capitalistas sino por enseñanzas opuestas a la occidental, esas culturas que no precisan nuestros utensilios para sobrevivir. Yo mismo he utilizado a los críos para largarles este discurso a mis lectores. Y no olvidemos los actos de solidaridad. Todos nos aprovechamos de cuatro criaturas que representan a millones de niños que están en peores condiciones que ellos. De eso hay culpables, somos nosotros, los civilizados, y ellos, los aprovechados de allá, pero como nosotros no somos las víctimas que se fastidien, vamos a seguir asombrándonos ante algo que nos sirve de distracción y que mañana volveremos a contemplar en forma de profundización en la noticia, series y películas.