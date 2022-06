El libro de Ricardo Molina y Antonio Mairena

Está en marcha una revisión crítica del libro Mundo y formas del cante flamenco (Revista de Occidente, 1963), del poeta de Punte Genil Ricardo Molina Tenor, con el asesoramiento del cantaor Antonio Mairena. Que le dieran la Llave del Cante en Córdoba, en 1962, se debió en gran parte a este libro, aún en preparación. Ricardo Molina y Antonio se conocieron a finales de los cincuenta en Córdoba, presentados por Fosforito, que ya entonces era admirador del mairenero, cantaor no muy conocido. Me contó el maestro pontanés, con mucha gracia, que cuando le habló de él a Ricardo, éste pensaba que se trataba del cantante Pepe Mairena, lo que indicaba que aún no había descubierto a Mairena, ni desde luego el cante gitano-andaluz. Cuando Fosforito se lo presentó, asegura el maestro que fue “como un flechazo”, el cantaor que el poeta buscaba para escribir un libro sobre el mundo y las formas del cante flamenco. No era un gran experto, ni Mirena escritor, pero juntos podían hacer una obra literaria quizá necesaria en aquellos momentos en los que el flamenco estaba cambiando, con la desaparición de la Ópera flamenca, el nacimiento de los festivales, los concursos nacionales, las peñas y la flamencología, y el acercamiento de este arte a la Universidad. Era la hora de poner un poco de orden en los estudios del flamenco, con rigor y sensatez, y esa fue al menos la intención de Ricardo y Antonio, aunque el resultado fuera otro.

Mundo y formas del Flamenco fue una obra celebrada, de cabecera, pero pronto pasó a ser un libro devaluado por la entrada en acción de verdaderos investigadores como José Blas Vega o José Luis Ortiz Nuevo. Como Juanelo de Jerez a Demófilo ochenta años antes (Cantes flamencos, 1881), Mairena asesoró a Ricardo desde el sectarismo gitanista, minusvalorando descaradamente la otra escuela del cante, la no gitana, y a figuras del cante como Silverio, Chacón, Vallejo o Marchena. El poeta dio por bueno todo lo que le contó el cantaor mairenero, como le ocurrió a Demófilo con Juanelo de Jerez, al parecer, el suegro del también cantaor jerezano Juan Junquera. Ni Ricardo ni Mairena se esforzaron en investigar en serio sobre los creadores de este arte andaluz, de ahí que en el momento que llegaron investigadores de solvencia, como los citados y otros, el libro cayera en desgracia, siendo hoy una obra totalmente devaluada, aunque siga teniendo su importancia, sobre todo para los flamencólogos gitanistas que tampoco han investigado mucho. Es bueno, pues, que haya ya proyectos de revisión del que fue llamado la Biblia del Cante Flamenco, de los que sin duda saldrán conclusiones interesantes.