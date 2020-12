El machismo de las madres

Alguna vez me han tildado de machista y no me ha gustado, porque creo que no es verdad que lo sea. Lo creo, sinceramente, y lo diría si creyera que lo soy. Fui criado por una mujer que lo era sin saberlo. Era solo un niño y me volvía loco meterme en la cocina para aprender a guisar, limpiar pescado o trocear un pollo, pero mi madre se negaba en rotundo. A fuerza de insistir, un día me dijo: “Venga, vale, limpia el pescado, pero ve y cierra la puerta de la calle”. No quería que me viera nadie haciendo labores que ella creía que eran de las mujeres, y en realidad era así en aquel tiempo, los años sesenta. Trataba siempre de que no hiciera nada en la cocina con el argumento de que ensuciaba muchos cacharros o que desperdiciaba mucha agua a la hora de fregar platos y sartenes. Pero en realidad lo que le pasaba es que no quería que fuera cocinero, porque ella pensaba que cocinar era cosa de mujeres. La primera vez que vio a Arguiñano en la tele, dijo: “Pues este hombre no parece mariquita”. Pero si los mejores cocineros de España son hombres, le decía, y entonces lo acababa de arreglar: “Son unos calzonazos”.

Cuando se quedó inválida por una rotura de cadera y tuve que cuidarla le hice de comer muchas veces durante cinco o seis años y siempre les ponía peros a los platos y lo entendía como que no llevaba bien eso de que tuvieran que hacerle de comer, llevarla a la calle con la silla de ruedas o ayudarle a sentarse en el váter. Todo lo que cocino hoy es lo que aprendí de mi madre, que dominaba la cocina tradicional, de guisos y dulces caseros. No tenía un repertorio largo, pero lo que hacía lo bordaba. El pollo en salsa, por ejemplo, lo hacía tan bueno que me zampaba siempre dos platos. Era también una experta aliñando aceitunas, sin duda por ser de Arahal, donde se da la mejor manzanilla del mundo y una gordal que en salmuera es un manjar, sin desdeñar las machacada o sajadas. Ya es tarde, pero podría ser un buen cocinero profesional y tener incluso mi programa de televisión. Lo dejaría todo por tener un pequeño restaurante de cocina tradicional con no más de una docena de mesas y hacer una carta al estilo de doña Pepa, con platos típicos de Arahal y Palomares del Río, y con postres totalmente domésticos.

Las feministas de hoy deberían ser algo más cuidadosas a la hora de tildarnos de machistas a los de mi generación porque fuimos criados por madres nada feministas que no sabían que eran machistas de libro por una educación errónea. Cuando pasaba los veranos en Arahal, en los sesenta, le pedía a mi tía Rosario la Serena que me dejara ir a hacer la compra a la plaza de abastos, y siempre se negó. Como mucho me dejaba ir a la tienda de la Pandera a por dulces o arenques, pero porque quería que me hiciera novio de Rosita la Pandera, que su familia tenía olivos y eso. A veces iba hasta tres veces al día a por arenques, pero solo eso. Que no se me ocurriera ir por detergente o algo relacionado con la costura. O a por horquillas para el pelo, que eso era ya la repera si eras un niño.