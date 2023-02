El malvado Amancio Ortega dona 3.000.000 de euros a la Media Luna turca

El malvado Amancio Ortega vuelve a ser noticia. Esta vez el delito es especialmente grave: Inditex va a aportar a la Media Luna Roja turca tres millones de euros. Además, se van a enviar medio millón de prendas de abrigo para paliar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de los afectados. Me pinchan y no sangro. ¿Cómo es posible que Amancio Ortega done esto y no sea encerrado hasta la muerte? ¿Vamos a seguir soportando que alguien tan maligno eche un cable a los afectados por calamidades?

Comienza a ser indignante que las redes sociales se llenen de mensajes absurdos y lesivos contra Amancio Ortega cada vez que dona algo, sea lo que sea, a los más desfavorecidos. Nunca antes se había atacado tanto a un empresario por tener gestos altruistas de esta forma tan brutal. Y nunca antes se había criticado un entramado empresarial con tanto desatino. Les garantizo que eso tan criticado por la caterva de perseguidores de Ortega, es lo mismo que ocurre en empresas internacionales dedicadas a la ropa deportiva, por ejemplo, y nadie decide no usar unas zapatillas de deporte o unas mallas fabricadas en la India por esas corporaciones (a Amancio Ortega se le acusa de ser un empresario que utiliza mano de obra infantil en países como la India). La hipocresía y la torpeza de todos aquellos que ven en un empresario el reflejo del mismísimo demonio resulta patética.

Amancio Ortega donará, a través de sus empresas, un dineral. Otra vez. Ya comienzan a decir que esto lo hace porque tiene convocada alguna huelga en sus entidades. ¡Como si hubiera sido el causante del terremoto! Lo que faltaba es que le acusaran de mover las placas tectónicas para tapar las miserias y las huelgas de sus empleados.

Esto no hay quien lo entienda. ¿Qué sería de España sin los empresarios (incluidos Ortega o Roig)? En fin...