El marco legal de cámaras de vigilancia para despedir. ¿Se aplica la Ley?

La jurisprudencia ha tomado un camino insólito a juicio de muchos autores reconocidos, y del mío propio, muchas sentencias no aplican la ley, y cada vez son más permisivas a la hora de aceptar el uso de imágenes como prueba en un proceso de despido.

El Tribunal Supremo ya considera lícito, usar grabaciones de una cámara de seguridad pertenecientes a una empresa ajena, para despedir a trabajadores de la propia. Y tampoco reprocha usar imágenes de cámaras que estén permanentemente grabando a los empleados, sin que exista indicio alguno de mala conducta previa, o sin que los empleados hayan sido advertidos personalmente de que estan siendo filmados.

Estos tres requisitos: captación de imágenes por la empresa, principio de mínima intervención (lo contrario de una grabación permanente) e información previa personal, estan recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos que traspuso a nuestro ordenamiento el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.

Otra de las exigencias legales, es informar a los empleados, además de que se les está grabando, para qué se les graba: si estas imágenes, pueden ser usadas con fines disciplinarios, o no. Y también en este caso, el Tribunal Supremo ha validado poder usar el sistema de grabación permanente, instalado para seguridad de los pasajeros de un autobús, para despedir al conductor. O la misma grabación permanente a la entrada de un gimnasio, para controlar la puntualidad de los empleados, sin que tampoco se hubiera informado de dicho uso.

Las argumentaciones de los Tribunales para admitir estas pruebas, son diversas. Entienden que considerar a la imagen como “dato”, es algo que dispone la legalidad ordinaria, pero que la constitución no recoge. Por tanto, aunque hagan nacer una indemnización a cargo de la empresa por infracción en materia de protección de datos, no supone una vulneración de derechos fundamentales que aparejaría la nulidad de la prueba, y por consiguiente del despido. Y lo hacen incluso, a sabiendas de que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido la vinculación de la protección de datos con los derechos fundamentales de intimidad y propia imagen del art. 18.4 CE, por tanto no parece ponderado que los tribunales laborales no hagan lo mismo.

La ley sí permite, en supuestos de comisión flagrante de un acto ilícito, que el deber de informar se sustituya por el cartel reglamentario anunciando la videovigilancia. Pero estas sentencias no trataban casos de flagrancia, sino que captaron las irregularidades a base de filmar a destajo y sin pausa, cosa que no tolera la normativa y la jurisprudencia nacional y europea, que consagra el principio de mínima intervención (caso Barbulescu II y otros)

Defendemos que un granuja -sin duda- debe ser despedido, pero apostaríamos a que si todos y cada uno de nosotros, tuviese un objetivo filmándonos durante toda la jornada laboral, no solo seríamos despedidos con toda seguridad, sino que igual alguno más que otro acababa en prisión.