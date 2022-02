El metaverso y el Derecho

Hace poco he sabido lo que es -en parte- el metaverso. Supuse, que se trataba de algo relacionado con la poesía, pero no. Alude a universo, pero meta, es decir, más bestia que el universo. El metaverso es al parecer el universo virtual, (entiéndase entorno o realidad) en el que se desenvolverán nuestras relaciones mediante internet. Si ahora podemos ver videos, entrar en webs que muestran imágenes, o hacer una video conferencia con personas distantes, el 5G o el G que venga, permitirán que dichas interacciones sean “reales”. Las fotos y los videos quedarán sustituidos por entornos de realidad virtual. Mediante gafas idóneas, tendremos la percepción sensorial de estar en el lugar elegido. Si ahora vemos un video de una carrera de caballos, con una cámara situada en la cabeza de nuestro caballo, veremos al caballo que va delante. En adelante veremos eso, pero si giramos a la derecha veremos la valla del hipódromo y si giramos más hacia atrás, veremos al caballo que nos persigue, y así hasta completar el giro de 360º.

Y en ese entorno, universo o decorado, aparecerán las personas con las que nos comunicamos, con su aspecto real, en volumen, moviéndose, de modo que parecerá que estan junto a nosotros, y que las podemos tocar. La sensación de que estan a nuestro lado será casi real.

Y con esto, que espero haber contado bien, se pueden realizar reuniones de trabajo, jugar partidas de cartas, partidos de futbol o tener relaciones íntimas, en definitiva, interactuar con gente distante.

Además de modo virtual se está hexagonalizando el planeta (del mismo modo que se cartografió mediante Google Earth hasta el ultimo rincón), y dichos hexágonos se están comprando en la actualidad mediante moneda virtual -bitcoins- para solicitar derechos o peajes cuando otros quieran usar esos “territorios virtuales en el metaverso”. Y si ahora cabe la simple suplantación de una identidad en la red, imaginemos el futuro que se abre para los amantes de lo ajeno, que aquí se llaman hackers, creo, y en la vida real, sinvergüenzas o rateros.

La cuestión es que el tal Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram, que lo ve todo antes que nadie, ha cambiado el nombre de Facebook por META. Algo habrá visto este tío (a mi, por su aspecto, formas y modos de hacer me resulta detestable. Es mas si mañana me dijesen que no es humano sino de silicona, no me sorprendería).

De modo que si Zuckerberg lo ha visto, pienso que esto ya está aquí, y si no está en uso, es porque antes quieren sacarnos hasta el ultimo euro y el último dato que estamos consumiendo y cediendo con los soportes actuales, antes de pasar a lo siguiente.

Y la cuestión es: ¿Quién controla a estos? ¿Quién tiene capacidad para hacer que “no se pasen de la raya”?

Estas innovaciones pertenecen a empresas privadas, más poderosas que los estados, y a ellas iremos de cabeza, porque nos atraerán con reclamos gratuitos. E igual que nosotros, irán las instituciones públicas, que a dia de hoy, imponen soportes privados para uso cotidiano en las relaciones con los ciudadanos, trayéndoles al pairo la discriminación que producen. Sino, que se lo pregunten a un señor de setenta y cinco años, que tal lo lleva cuando va a la Seguridad Social a preguntar por su pensión, o al banco a domiciliar un recibo, o a gestionar un vuelo en un aeropuerto. La respuesta siempre es la misma: eso por internet. Y ahí tienes a un ciudadano perdido y desasistido, en un estado de supuesto bienestar.

La velocidad de todo esto marea, y el metaverso es cuestión de dos telediarios. Dicen que en un año, estará universalizado, produciendo interacciones y transacciones, plagadas de efectos trascendentales sobre nuestros derechos básicos y fundamentales.

Entretanto la justicia, esa gran y última garante de que las empresas potentes y los estados no pisoteen los derechos de los ciudadanos, esta señalando juicios en los Juzgados de lo Social de Sevilla para 2026. De modo que saquen sus propias conclusiones, pero la mía es de escalofrío.

Manuel Alonso Escacena es abogado.