El milagro de Artabán

A pesar de la pandemia, de las crisis, de lo que dicen y no sienten, de la hipocresía, de la subida de los precios, de la maldad, de la doblez, de los hospitales saturados, de la irresponsabilidad, de la antipatía, de las envidias, de la mala educación, de quienes pretenden engañarnos y de quienes nos engañan de verdad. A pesar del dolor, de los desagradecidos, de que la vida es terminable, de las ilusiones vanas y las punzadas en el corazón. A pesar de todo, y por eso a pesar de nada, no me hace falta sino perderme en los ojos infinitos de mis hijos para creer en la magia de los Reyes Magos y estar tan seguros como ellos de que sí, de que existen, de que estamos aquí de puro milagro y ese es siempre el mayor regalo que nadie nos puede quitar.

Me acuerdo -estos días en que Papá Noel se diluye en la estela que deja su trineo por otros cielos- de Melchor, Gaspar y Baltasar, claro, porque la casa se llena de ilusión por la magia de Oriente que se presiente con olor a camello, desde tan lejos, en la tinta que pone por escrito los deseos infantiles en esas cartas sin más destino real que el de la esperanza vaporosa de los niños que terminará transformándose con los años. Pero me acuerdo más de esa leyenda etérea de Artabán, el presunto cuarto rey mago del que nunca hablan los centros comerciales porque se cargaría el negocio.

No sabemos si fue rey o solo mago, o quién sabe si un aficionado a astrónomo que se quedó rezagado en la aventura de sus compañeros. El caso es que su natural solidaridad lo perdió por la ruta hacia Medio Oriente. Lo entretuvo su generosidad, su empatía con los más necesitados, su capacidad para ponerse en el lugar de todo pobre al que se fue encontrando, el ímpetu de socorrerlos, hasta el punto de perder todos los regalos que le llevaba al Niño Dios porque se los fue entregando a quienes los necesitaban con mucha más urgencia.

Cuando, tantos años después, Artabán llegó a su destino, al Niño Dios lo estaban despojando de sus ropajes para colgarlo en la cruz. Probablemente las miradas de ambos se encontraron, empapadas en lágrimas. Y Artabán tuvo la íntima convicción de que había tardado más que nadie en hacer lo correcto, porque apurar la anchura de la vida lleva su tiempo.