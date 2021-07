El milagro de mi jazmín

No he hablado de mi jazmín en mucho tiempo porque lo di por muerto. Estuvo floreciendo durante lo peor de la pandemia, pero justo cuando se abrió la veda, a mediados del año pasado, fue decayendo en un sopor impropio de una planta en primavera. Pasó el otoño y el invierno dando muestras de estar marchitándose, reduciéndose, secándose, desapareciendo. Lo he observado cada día desde entonces, lo he regado cuando ha tocado y he llegado a perder la esperanza. La pasada primavera, me entretuve en partirle las ramas resecas que extendía al aire de mi terraza. Se me pasó por la cabeza aprovechar el macetón. Estuve a punto de echarlo todo en una bolsa y apostar por otra planta. Pero la inercia lo salvó. A comienzos de este verano, me sorprendieron una mañana, mientras tomaba café junto al jazmín que había dejado de ser jazmín para convertirse en cinco ramas dispersas sobre la pared recién blanqueada, algunas metidas tan nuevas como minúsculas. Me pareció una visión, una fantasía, un imposible. Pero eran reales. Verdes y frescas, tenaces y esperanzadoras. Cuando he vuelto de la playa, las metidas se han multiplicado y ya hay como media docena de flores a punto de salir. El jazmín vuelve a ser el que era. Y me ha obligado a repensar la pandemia, el sufrimiento, la vida misma.

Siempre la esperanza.

Evidentemente, me he acordado del olmo de Machado, aunque yo no tenga ninguna desgracia personal con la que comparar mi jazmín, afortunadamente. En cambio, el milagro veraniego del jazmín me ha evocado a esa persona que no ves desde hacía tanto tiempo y que incluso, tal vez porque era mayor o enfermiza, dabas directamente por muerta. Supongo que no solo a mí me ha pasado. La ves por la calle cualquier día y te espanta su figura de aparecida del más allá. Luego recapacitas en que la suposición de que había fallecido era una ocurrencia tuya y nada más, y te alegras, claro, de su resurrección.

He pensado en esto, solo por ver el jazmín vivo en mi terraza, porque llevamos demasiado tiempo contabilizando muertos, como números inertes y dispares, sin atender a la cantidad de vivos que ha dado de sí el milagro de la ciencia, esa labor encomiable, callada, subterránea e infinitamente poco valorada de los científicos, los inventores de vacunas, sus distribuidores, sus administradores, los médicos, los enfermeros, a quienes un día decidimos dejar de aplaudir porque alguien, cenizo como el invierno, nos contó que los milagros no existen. Y nos lo creímos.