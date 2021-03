El ministro que ignoró a los flamencos

Dijo ayer el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que “en medio de una pandemia, hemos hecho por la cultura más en un año que el PP en seis”. Al margen de la mala sintaxis al construir la frase, este ministro fue el que cuando llegó el virus y había que reunir al sector de la Cultura para las ayudas públicas, se olvidó totalmente del flamenco y, por tanto, de los flamencos. Llamó hasta a los que tocan el tambor con un palo y se olvidó de los profesionales de un arte que no solo nos representa en el mundo desde hace más de siglo y medio, sino que trae mucho dinero a España porque una parte importante de los extranjeros que vienen a nuestro país a disfrutar de nuestro arte, confiesan que lo hacen para refregarse el flamenco por la piel. Uribes se enteró ese día, el de la reunión con los artistas, que existía un arte llamado flamenco. Esto me recuerda una anécdota del que fuera ministro de Cultura socialista, Jorge Semprún, entre 1988 y 1991. Estando con su homólogo alemán, se ponen los dos a hablar de grandes músicos y nuestro ministro solo citaba a compositores alemanes. Entonces, el alemán le dijo: “Pues ya ve usted, a mí me chiflan Falla y Paco de Lucía”. Esto demuestra cómo ha sido tratado siempre el flamenco en nuestro país. Lo estamos viendo ahora, con la pandemia, que si no es porque los flamencos son buscavidas, estaríamos viendo a grandes artistas del género en las colas del hambre. Muy pocos son capaces de decir que están pasando necesidades, pero les podría dar decenas de nombres. Al margen de que los profesionales estén pasando más o menos fatigas, que ya están acostumbrados, lo triste de esto es que el ministro de Cultura de España se olvidara del flamenco a la hora de citar a los representantes del sector para ayudarles a pasar la crisis. A este Gobierno se le da muy bien el autobombo. Raro es el día que no nos dice un ministro lo bien que lo está haciendo, y si no lo dice él mismo, para eso están los medios afines. Pero Uribes no ha tenido reparos en decir que han hecho por la Cultura, a pesar de la pandemia, más que la derecha en seis años. A ver qué flamenco es capaz de meter esto por bulerías.