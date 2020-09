El mosquito del Nilo sigue haciendo de las suyas

Por fin la Junta de Andalucía se hace eco de las peticiones y protestas de los pueblos afectados por este mosquito y están tomando las medidas oportunas par paliar este otro problema que tenemos en nuestra provincia. Llegan tarde, pero lo hacen afortunadamente. Ahora la preocupación esta en como se traslada a otras poblaciones el célebre mosquito y cuál es el área de influencia, todo ello hace que ayuntamientos hagan llamamiento a su población de este tema. El Viso se encuentra en el escenario 2 (es decir sin existencia de casos) en relación a las zonas de riesgo de transmisión de la picadura del conocido como mosquito del virus del Nilo. La Junta de Andalucía establece un radio de hasta 10 kms de donde se hayan presentado focos en caballos o casos clínicos humanos, en este caso Coria y Puebla del Río, para establecer distintos escenarios y recomendaciones. El Viso pertenece al denominado Escenario 2: términos municipales incluidos en la zona de riesgo SIN existencia de casos (ni humanos ni animales). En este escenario se establece, por un lado, la realización por parte del Ayuntamiento de un estudio de la situación y la adopción de medidas específicas de control necesarias en caso de indicios o presencia de mosquitos; Y, por otro, la adopción de medidas de protección individual que debe llevar a cabo la ciudadanía, No guardar en el interior o exterior del domicilio recipientes (macetas, juguetes, etc. que puedan acumular agua. Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, cuartos de bomba con depósito de agua potable o para la recepción de residuales. De noche, mejor en el interior. En la medida de lo posible no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer y sobre todo en estos dos momentos del día, ya que es cuando los mosquitos se muestran más activos. Reducir la atracción lumínica procurando dejar la luz apagada. El aire ayuda. El aire acondicionado impide la aparición de mosquitos. Cuidado personal diario ya que los olores fuertes y la sudoración les pueden atraer Evitar los perfumes intensos. Los olores dulces y los jabones con perfumes o aerosoles para el pelo atraen a los insectos. Es conveniente usar ropa que cubra la piel (manga larga, pantalones largos y calcetines) y evitar los colores oscuros y brillantes, Evitar las zonas donde los insectos acuden como jardines, cubos de basura, balsas con agua, comidas y dulces sin tapar y al utilizar repelentes de mosquitos hay que seguir estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descritos por el fabricante. Son recomendaciones que le hacen a vecinos de El Viso y que sirven para todos los municipios sevillanos que están en riesgo que llegue a su zona. Como les comentaba hace algunas semanas, este verano tenemos desafortunadamente de todo lo malo que puede venir, espero que la cosa se quede aquí y cada día mas controlada.