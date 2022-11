El Mundial de Qatar y los minions deprimidos

Nos podemos escandalizar al ver imágenes como la que acompaña esta columna. Mujeres vestidas con burka en las gradas del campo de fútbol en el que se disputó el partido que enfrentaba a las selecciones de Argentina y Arabia Saudí. Nos podemos escandalizar aunque estaríamos pecando de hipocresía ya que el trato de la mujer en algunos países es conocido desde hace mucho tiempo y nada se hace. Nada de nada. Durante estas últimas semanas se han vertido ríos de tinta denunciando algo que sabemos desde hace doce años aunque, poco antes, nadie se acordaba del problema. Y ya les adelanto yo que pasadas un par de semanas, después de finalizar el mundial de fútbol, el recuerdo será nulo y las mujeres en Afganistán, Irán, Qatar o Arabia Saudí seguirán siendo tratadas como personas de segunda y tuteladas por sujetos que en España estarían entre rejas. Esto es lo que hay. Mucho ruido ahora y mucho olvido después.

Sabiendo que en las redes todo el mundo quiere quedar de cine (por un lado denuncian lo que sucede en Qatar y por otro no dejan de ver partidos convirtiendo la infamia en éxito), sabiendo que las quejas son más para aparentar que otra cosa, me quedo con la faceta más humorística y casi sarcástica del asunto (al menos no se engaña a nadie ni te obliga a fingir una postura determinada). Me quedo con el que ve la imagen y piensa que si, siendo hombre, te levantas a por un refresco y vuelves a tu localidad las vas a pasar moradas para saber dónde está tu pareja. Me quedo con el comentario del que ve esta imagen y piensa en un minion deprimido.