El mundo antes y después del coronavirus (Día 20)

Todos tenemos la sensación de estar viviendo momentos nefastos que servirán para que salgamos reforzados en nuestra bondad, en nuestra solidaridad, en nuestra empatía y en nuestra forma de mirar el mundo desde la zona más positiva de nuestra consciencia. Estamos siendo muy optimistas aunque parece que la opinión general es que se conseguirá una mejora en nuestra condición esencial. Muy bien.

Tengo ciertos problemas para poder creer que eso se va a materializar de alguna forma. Sin embargo, lo que sí veo próximo y posible es volver a hacer cosas que hemos ido olvidando y que eran fundamentales.

Vi pasar a mi abuela los últimos meses de vida. En casa, con su hija, con su yerno y con sus nietos. Al resto de abuelos no los conocí. Mi madre y sus hermanas cuidaban de ella durante cuatro meses, por turnos. Y murió mientras estaba con nosotros. No recuerdo que nadie se plantease llevar a la abuela a una residencia de ancianos. Jamás lo escuché.

Mi madre vive con nosotros. Y seguirá aquí hasta el final.

¿Qué tal si comenzamos a pensar que los abuelos están mejor en casa con sus hijos que en cualquier otro lugar? Ya sé que trabajamos mucho, que tenemos muy poco tiempo, que el problema es grande y no es de fácil solución. Lo sé y no seré yo el que critique que los ancianos vivan en residencias, ni creo que las residencias sean una especie de palacios del terror. Pero el dinero destinado al pago de una residencia se puede dedicar al pago de personas que cuiden de ellos en casa. Otra cosa es que no nos guste la idea ni un poquito, otra cosa es que otras cosas lo impidan.

Estamos pidiendo a voces que se cuide de nuestros mayores. ¿Qué tal si lo hacemos? Sería un bonito ‘después del coronavirus’. Bonito de verdad.