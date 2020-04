El mundo antes y después del coronavirus (Día 21)

El confinamiento está siendo muy largo, muy pesado. Y pienso en esas personas que están encerradas con alguien al que no quieren, con el que no desean estar o con su maltratador. Me parece una tortura. En el caso de las personas que sufren maltrato lo intuyo insoportable, agobiante. Y pensando en el encierro no deseado he escrito un diálogo. La literatura siempre ayuda a entender la realidad. Hoy no me apetecía fijarme en datos brutales, en tendencias que no terminan de ser las esperadas o en declaraciones de políticos que no saben qué hacer aunque insisten en hacer las cosas regular.

Este es el diálogo:

– ¿Qué estás haciendo? Llevas todo el día clavando palitos en el suelo.

– Intento levantar una barrera. Ya queda poco.

– Pues me temo que esa barrera la puede traspasar cualquiera. No levanta un palmo del suelo y entre tabla y tabla has dejado medio metro de distancia.

– Claro. Así también puedo salir yo cuando quiera.

– Nunca te entenderé, querido.

– Porque nunca has sabido si estabas dentro o fuera. Tal vez deberías prestar algo más de atención.

Pues eso.