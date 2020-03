El mundo antes y después del coronavirus (Día 7)

Después de siete días, podría contar aquí el número de baldosas que hay en el suelo de la terraza, cuantos pasos hay que dar para llegar al aseo desde el sillón del salón, el ruido que provoca el roce de los cables del ascensor al pasar por el cuarto y que escuchas si estás en el comedor o cómo te puedes volver majara intentando reconocer cada olor que llega por el patio de luces.

Por cierto, faltan algunos ruidos habituales y están otros inesperados. Escuchar en el centro de Madrid cantar a los pajaritos no es fácil. Ahora, suenan. Ya no se oyen los motores de los aviones al sobrevolar la ciudad. Un placer no sufrirlo. Una cosa extraordinaria: si un coche circula por la calle miras porque es una rareza estos días. El ruido de un motor convertido en la excepción.

Faltan otras cosas. Supongo que en la intimidad cada uno gestiona su espiritualidad como buenamente puede. Pero en la televisión o en la radio o en prensa, no está Dios. Ni explicaciones desde la deidad que lo puede todo, ni planes inexplicables que tiene Dios para nosotros. La ciencia ha ganado la batalla. Esto tiene explicación y no hace falta especular. Otra cosa es que la fe se ponga por delante por parte de millones de personas y encuentren respuestas, alivio, refugio o lo que sea. Es muy respetable. Y, a decir verdad, envidiable.

Faltan los abrazos, faltan esos besos al saludar que siempre he tratado de evitar y que, seguramente, a partir de ahora busque con entusiasmo. Falta poder cruzarte con alguien al ir a por el pan y no pasar de largo saludando en la distancia; falta parar, sonreír, charlar. Y sobran gestos nuevos al abrir las puertas, al pulsar un timbre, al dudar si se puede tocar esto o aquello. Todo es incómodo, frío, distante, superficial.

Falta que podamos ser nosotros mismos. Sobra eso que estamos aprendiendo para dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora.