El mundo premiado por España merece más atención en España

En España se están difundiendo poco y aprovechando mal la relevancia ejemplar y los magníficos discursos de quienes son galardonados con los Premios Princesa de Asturias. Los más emblemáticos que concede España en el mundo. Una iniciativa que desde hace cuatro décadas sitúa a España identificada con la primera línea de la excelencia sin fronteras, y comprometida con los mejores valores para gobernar el mundo. Los Premios Princesa de Asturias no son coto del Rey y de su heredera. Ni son un programa de Televisión Española. Son los Premios de España. Ya sean los concedidos a los creadores de internet, a Nelson Mandela, a los artífices de las primeras vacunas contra el covid, a Paco de Lucía, o a Woody Allen, o a Les Luthiers. Todos los años, suele ser sensacional el nivel de todas las personas y entidades elegidas para recibir tal distinción. Mucho mejor que en los Premios Nobel, sin duda los más prestigiosos, pero cuyo reglamento es tan anacrónico que no permite incluir en su elenco a la mayor parte de los campos que son hoy cruciales en la sociedad del conocimiento. Pero en España hay muchos intereses y deseos de confinar la dimensión de los nuestros al ámbito asturiano, como si fueran un certamen autonómico con regusto monárquico. Si se lleva subliminalmente a ese enfoque, entonces va de suyo que es correcto dedicarles poca atención, y justificarse con una faena de aliño para cubrir el expediente.

En la edición 2022, han estado en Oviedo para recibir su galardón personajes que en su faceta son de liderazgo mundial, como el arquitecto japonés Shigeru Ban. Él sí que es un 'influencer'. En lugar de forrarse haciendo arquitectura faraónica y despilfarradora, ha optado por aplicar su talento a idear imaginativos y a la vez rigurosos modelos de edificaciones sostenibles hechas con materiales reciclados para solucionar las necesidades de muchos millones de personas que huyen de catástrofes y de guerras, y por ello, como damnificados o refugiados dentro o fuera de su país, están expuestas a tremendas dificultades que se tornan duraderas. Shigeru Ban es a la vez el paradigma de la humildad y un faro que ilumina cómo es posible otro mundo donde la escala de valores sitúa adecuadamente las prioridades muy por delante de los reclamos ocurrentes. ¿Queremos que nuestros hijos y nietos sean como el desconocido Shigeru Ban o como la archiconocida Tamara Falcó?

Uno de los grandes aciertos de la Fundación Princesa de Asturias cuando organiza cada año en Oviedo el acto de entrega de los premios en el Teatro Campoamor estriba en saber orientar previamente a los galardonados elegidos para pronunciar discursos con el fin de que preparen breves intervenciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía en una retransmisión vía televisión e internet. Que la solemnidad del evento no les induzca a exponer sus ideas con enfoque para eruditos, ni en el fondo ni en la forma. Los talentos premiados captan adecuadamente la sencilla indicación y el resultado, cada año, es una suma de tres o cuatro discursos clarividentes, fascinantes, emotivos. A la vez altura de miras y a nivel de sociedad general. El mejor en esta ocasión ha sido, a mi juicio, el del gran dramaturgo español Juan Mayorga, galardonado con el Premio de las Letras. Le recomiendo que lo busque en internet y lo disfrute. Son solo siete minutos. Lo deberían poner en todos los hogares con niños. Y en todos los centros educativos. Les doy una pista, así comienza:

“Un lluvioso atardecer, mi hija Raquel, entonces muy pequeña, se acercó a sus hermanos, Miguel y Beatriz, que dibujaban en una hoja blanca. '¿Qué hacéis?' Las letras. '¿Todas?' Todas. Aquello fue un enorme descubrimiento para Raquel, quien no sabía leer, pero sí que se escribe con letras, y no imaginaba que no hubiese una cantidad infinita de ellas, y menos que fuesen tan pocas. Ya había escuchado muchas palabras, y resultaba que todas podían hacerse con ese puñado de signos. Por eso miraba fascinada la hoja blanca como si fuera un lugar mágico”.