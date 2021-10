El niño de Lardero

Un tío del niño de 9 años asesinado el pasado viernes en Lardero (La Rioja) por Mortadelo –así apodaron en la cárcel al criminal–, dijo ayer en un canal de televisión que habría que darle la misma muerte al asesino y a lo mejor le va a caer la mundial en las redes sociales por decir esto, o sea, lo que pensamos millones de ciudadanos españoles. En caliente, al menos. Luego, en frío, solo deseas que se haga justicia con la criatura y sus desconsolados padres. ¿Ha dimitido alguien por este horrendo crimen? No, que sepamos. El Estado es responsable del pavoroso infanticidio por tener en la calle y sin vigilancia a un depredador sexual que ya había violado a una niña de 13 años y asesinado a una mujer tras torturarla y violarla. ¿Qué hacía en la calle alguien que es capaz de hacer algo así? Él mismo dijo que no lo dejaran libre, que lo volvería a hacer, pero a pesar de que lo desaconsejaban en la cárcel le dieron la libertad condicional y zas, el cazador volvió a buscar una presa, un niño que se disfrazó de niña y esa fue su perdición. Agonizando, llamaron a una ambulancia y tardó cuarenta minutos en llegar al lugar del crimen. No se pudo hacer nada por su vida. Este crimen vuelve a poner de actualidad el delicado asunto de los depredadores sexuales que son liberados cuando cumplen la condena. Pero es que Mortadelo no había acabado siquiera de cumplir su condena y estaba en libertad condicional, con el historial que tenía. El responsable ya tendría que estar cesado, quitado de su cargo, aunque no sirva para devolverle la vida al niño. Pero a lo mejor sirve para que no vuelva a pasar algo tan horrible como es la muerte violenta de un chiquillo, y en nuestro país ocurre quizá con demasiada frecuencia, sin entrar a enumerar los casos más recientes, que están en la memoria de todos. En un país donde nos fríen a impuestos no pueden pasar estas cosas y que nadie dé la cara.