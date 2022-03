Afortunadamente, no tenemos que «aguantarnos» con esto. Aunque el «nublao mental» intente empaparte con toda su negatividad, tienes a tu disposición una eficaz gama de paraguas emocionales... Te estarás preguntado: «Pero... ¿eso qué es?» los paraguas emocionales adoptan la forma de las personas y actividades que te hacen sentir cómodo, a gusto, confortable y te hacen entender que el sol estaba ahí antes de que llegase el «nublao mental» y que volverá a estar a pesar de lo que el «nublao» liante te quiera hacer creer... Por ejemplo, cuando siento que me ofusco, me encanta salir a correr, siento que así estoy más cerca de mi meta, del lugar al que quiero llegar y más lejos de ese «nublao mental» que, a veces, se empeña en perseguirnos... «Pero... ¿Y si el `nublao´ me pilla en el trabajo?, ¡ahí no me puedo poner a correr!», tienes razón, yo ahí aplico una técnica que he bautizado como «la cajonera imaginaria»: cierro los ojos durante 1 minuto y me imagino un escritorio, con cajoneras a ambos lados. Abro la primera, tiene una etiqueta con un varios nombres: «problemas/preocupaciones» y empiezo a meter ahí todas las cosas responsables de mi «nublao mental», visualizo una llave en mi mano y cierro la cajonera «problemas/preocupaciones».

Acto seguido, me dirijo a la otra cajonera con el rótulo:«soluciones», la abro con ganas y curiosidad y... ¡de ahí siempre sale algo que me ayuda!

La climatología interna es como la externa, variada, ¡nunca hay 2 días exactamente iguales! En nuestro interior también hace sol, calor, frío, llueve... ¡lo que te diferencia es cómo te mueves!