El olfato de Bolaños

Hay quienes niegan el cambio climático, como hay quienes no acaban de estar convencidos de que la democracia española se haya deteriorado tanto con el sanchismo. Pero las dos cosas son innegables. “Vas a ser el próximo alcalde de Mojácar”, le aseguraba hace unos días el ministro Bolaños al candidato socialista de la bella localidad costera almeriense. Es lógica la duda, por tanto, de si sabía o no que se estaban comprando votos para quitar al PP de los mandos del Ayuntamiento. Queremos pensar que no. La misma duda que tendrán hoy millones de ciudadanos, de si esto estaba pasando sólo en Melilla y Mojácar, cuando hay miles de municipios en España donde el domingo se pondrán las urnas. Porque, además, el voto por correo ha aumentado en estas elecciones en un 80%, seguramente por coincidir los comicios con la Romería del Rocío. Y, claro, conociendo la historia del partido del puño y la rosa, las dudas son más que razonables. No es porque Bolaños veranee en este pueblo de Almería, donde también lo hacía el propio presidente del Gobierno antes de serlo. Es porque con un tipo como Sánchez cabe esperarlo todo, si sabe, como conoce ya sobradamente, que el domingo va a ser un mal día para el socialismo patrio. En estas elecciones está habiendo agresiones a candidatos, controles en los mítines de Sánchez para evitar abucheos y, por último, compra de votos. ¿Podemos decir ya que tenemos un problema serio con la democracia? Sin duda, porque, además, el presidente del Gobierno se ha dedicado a dar dinero público a mansalva en plena campaña electoral, sin miramiento alguno, sin escrúpulos, como es habitual en él, capaz de cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Incluso de diseñar él mismo una campaña electoral desastrosa, poniéndose al frente de todo para intentar frenar a la desesperada el regreso de la derecha, algo que ya parece inevitable y que Pedro Sánchez conoce de sobra.