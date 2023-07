El olvidado Puerto fluvial de Sevilla

Hace unos días leí en este diario una información encabezada por un titular inquietante: “ El Puerto, por el túnel en la SE-40: «si nos colocan un puente, se acabó el Puerto de Sevilla». Se trataba de unas declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, a Europa Press. Es muchísimo lo que se publica sobre declaraciones relacionadas con las elecciones de hoy domingo y no puedo abarcarlo todo, pero el caso es que no he visto ni oído hablar de este tema a los candidatos principales. Y es un tema clave para esta ciudad. A pesar de todo lo que se ha avanzado da la impresión de que Sevilla y los gobiernos español y andaluz no acaban de apostar a fondo por el lugar gracias al cual la capital de Andalucía fue en su momento capital del mundo también. En la entrevista que le hicieron a Feijóo en Canal Sur TV apareció el Puerto de Algeciras y me parece muy bien, pero nada se dijo del de Sevilla como único puerto fluvial de España y punto clave para el desarrollo de la ciudad. A veces he sabido incluso que su zona franca está debilitada para que no se “enfaden” en Huelva ni en Cádiz. ¿Es que vamos a estar siempre pagando ser capital de Andalucía mientras que las capitales de España, de Cataluña, de Valencia o de Aragón se llevan un buen trozo del pastel de los derechos que poseen por cargar con las responsabilidades que cargan?

Hay otro aspecto aún más grave que el anterior: ¿les importa de verdad a los sevillanos su puerto o quieren el río sólo para hacer deporte en sus aguas o en sus orillas? ¿O para sentarse en ellas a descansar, charlar o beber? Lo digo porque en la información de marras se lee: “El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, defiende que «tenemos que ser mucho más beligerantes», porque «los sevillanos nos lo tragamos todo», poniendo en este punto como ejemplo la obra del Puente del Centenario. «También nos dijeron que iba a ser muy rápido y han ido modificando los plazos constantemente. Ojalá cumplan el último plazo dado y esté en 2024».

Pues sí, los sevillanos nos lo tragamos todo. Bueno, casi todo, porque ya sabemos cómo sale la gente a la calle a protestar contra el expresidente del Betis, Ruiz de Lopera, o contra el descenso administrativo del Sevilla a Segunda División cuando en 1995 casi lo logran los despachos por cuestiones burocráticas. Ay, si todo fuera así, nos creemos que con el sol y la Giralda ya está casi todo hecho y resulta que el turismo apunta a abandonar zonas demasiado calurosas, eso aparte de que nadie puede vivir del monocultivo, menos mal que en el Parque Tecnológico de La Cartuja se las avían bastante bien -pese al potencial que aún le queda- y que nos han mandado una Agencia Espacial y que las guerras siguen y nos llegan migajas en forma de aviones que montar. Hoy no se puede ser pacifista, si tienen que haber guerras y muchos sacan tajada no se puede hacer el imbécil que, en efecto, nos la dan con queso.

Las afirmaciones del señor Carmona son como para apuntarlas en los asuntos prioritarios:

· Que se «reconozca» la singularidad del Puerto sevillano con «más inversiones, financiación y reducción de costes»; que «mejore» la fiscalidad de la Zona Franca para que las empresas «perciban que es un atractivo potente»; que se «dote ya presupuesto para hacer el túnel», abandonando la idea de un puente en el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria; y que se «meta presión» para que las obras de reforma del Puente del Centenario «terminen en 2024».

· “No pongo el dedo en ningún partido, lo que digo es que no puede ser que Sevilla no tenga ya una ronda de circunvalación terminada, y con la SE-40 vamos camino de eso«.

· Hay que terminar la ampliación del Puente del V Centenario ya que el tráfico se está desviando al viario portuario, por el que pasan 40.000 vehículos diarios, lo que afecta tanto al firme como a las vibraciones que soportan los dos puentes de la esclusa. «Estamos apretando y pidiendo que se contemple todo esto» en los plazos que se están manejando.

· La necesidad de que se aborde una «mejora» de las ventajas fiscales de la Zona Franca, una «marca interesante» para la APS con el objetivo de «atraer industrias» pero para la que se eligió una fórmula --la de fomentar la implantación de empresas ya radicadas-- que «no ha sido la mejor». «La Zona Franca tiene que ser percibida por las empresas como un atractivo potente», subraya Carmona, para el que ese atractivo pasa por «mejorar» los incentivos fiscales para que así sean percibidos por las empresas como «unos beneficios de verdad». «¿Qué sentido tiene que hablemos de Zona Franca cuando desde el punto de vista impositivo casi no tiene efecto?», se preguntaba el mandatario de la APS en las declaraciones a Europa Press.

Me fijé en las noticias más leídas en este diario. No vi en primer lugar a ésta que comento. Ni en el primero ni entre los primeros de ese día, los lectores preferían los sucesos, el clima y los sorteos, como suele ser habitual. Así nos luce el pelo. Deberíamos pensar en espabilarnos mucho más, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. ¿Tendrá razón el presidente de la APS con eso de que «los sevillanos nos lo tragamos todo»?