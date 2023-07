El padre de todos los debates

El pescado está ya vendido. O sea, el debate de todos los debates, el de esta noche, será más importante por el pos debate que por el duelo mismo. Feijóo tiene más temple que Sánchez. Al socialista le pasa como a los toros que al salir al ruedo hincan los cuernos en el albero y dan la voltereta: acaban desquiciados. Si el gallego inventa algo para el principio, que no sea eso tan manido ya de que dijo que no pactaría con Bildu y lo hizo y que miente más que habla, acabará con él y ganará. Algo como, por ejemplo, que ha tenido que soltar a Zapatero para que lo defienda. No a Felipe González, Guerra o Carmen Calvo, sino al presidente que nos arruinó hace tres lustros y que hoy es un señorito socialista forrado.

Zapatero le ha ayudado a Sánchez a preparar el debate de esta noche y lo van a notar nada más empezar porque el presidente saldrá como un perro de presa al que le quitan el collar: a comerse vivo a quien le va a dejar sin el sofá de la Moncloa. No lo va a dejar hablar y raro será que no le tenga preparada una sorpresa desagradable, tipo encerrona, aunque Feijóo sí es un político limpio, a pesar de que ha gobernado muchos años una autonomía como Galicia en unos años de mucha corrupción en toda España. Si sólo le pueden tirar a la cara que un día se paseó en barco con un narco, es que no tienen nada más.

Ocurra lo que ocurra esta noche y según todas las encuestas, el Partido Popular ganará las elecciones con holgura y podrá gobernar sin Vox. Pero si le hiciera falta Abascal, eso está ya más hablado, porque el objetivo de la derecha es acabar con el sanchismo y Vox nunca dejaría que volviera a gobernar Sánchez, porque cavaría su tumba. El debate no va a influir mucho en el resultado, a sólo trece días de que se abran las urnas. Salvo que ocurra algo que no parece que vaya a ocurrir a estas alturas, con Sánchez ya conocedor de que se va acabando su reinado y Feijóo buscando decorador para darle otro aire a la Moncloa.