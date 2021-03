El ‘Padre Manolo’ y la normalidad

El sevillano Manuel Tobaja Villegas es un golfo, un estafador. Este sujeto, al que se le conocía como ‘Padre manolo’ se dedicó a estafar a gente de buen corazón que confiaba en que un hombre de Dios no podía engañar a nadie. La historia de este elemento es conocida y se puede repasar en El Correo de Andalucía.

Pero el ‘Padre Manolo’ es sobre todo fiel reflejo de parte del mundo que vivimos con una normalidad inexplicable. Estamos tan acostumbrados a que los estafadores campen a sus anchas, a que los malos puedan vivir tan tranquilos, que resulta insólito cómo hemos llegado hasta aquí. No sé si creemos estar viviendo dentro de una película o algo así.

No son pocos los que dicen ser una cosa u otra sin serlo (como el ‘Padre Manolo’); no son pocos los que abusan de la confianza de otros para medrar, hacerse millonarios y salir pitando con la música a otra parte; no son pocos los que se llevan en sacos el dinero delante de nuestras narices sin que seamos capaces de reaccionar... ¿Qué dice este hombre, pensarán algunos? Y yo les invito a que echen un vistazo por ejemplo a la clase política. Ya sé que no se puede generalizar aunque tipejos como el ‘Padre Manolo’ tenemos unos cuantos ejerciendo la política. Y de los que han metido la mano en la caja son poquitos los que duermen entre rejas. Y les invito a que piensen en el Rey emérito, a que tengan en mente durante unos minutos a la gran cantidad de funcionarios públicos implicados en delitos de todo tipo, a que reflexionen sobre lo que significa ser corrupto y lo que supone ser el corruptor (no existe una cosa sin la otra; no se puede ser corrupto si un constructor no pone un sobre lleno de billetes encima de la mesa). Invito a que miremos y pensemos sobre lo que vemos.

Todo esto que provoca vergüenza, es algo con lo que hemos aprendido a vivir sin problema alguno, algo que degrada por completo nuestra condición y nos convierte en un rebaño que busca una pradera en la que poder pastar ajena a lo que pasa a su alrededor y sin tener en cuenta si alguien se ha quedado fuera o si en la pradera lo que crece es estupidez con la que dejarnos fuera de juego. ¿Es nuestra pradera una televisión penosa que no aporta nada que no sea una dosis letal de idiotez?

Esto es un no parar. Qué fatiga.