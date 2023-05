El Palenque, con Federico García Lorca

Siempre me da una profunda alegría enterarme de los sustanciosos proyectos del colegio público Palenque de Los Palacios y Villafranca, el único de mi pueblo que no está bautizado con el nombre de alguien, sino con el de un lugar emblemático que tanto tiene que ver con la tierra y con la esencia de lo que somos. Yo nunca fui al Palenque, pero pude haber estudiado allí, pues en mi época de niño era una extensión del colegio Juan José Baquero, que tenía otra extensión más en el que llamábamos Instituto Viejo, adonde sí íbamos a partir de 5º de EGB... Recuerdo las competiciones futbolísticas y de carreras de sacos entre los del Baquero y los del Palenque, en aquellos últimos años 80 en los que muchos colegios ni siquiera tenían una valla que delimitara su patio y muchos alumnos nos despistábamos después del recreo buscando renacuajos en las aguas invernales que conectaban con la marisma adyacente... Entonces sí que llovía. Luego, el CEIP Palenque se independizó y tuvo que lidiar durante años con una supuesta mala fama solo compensada con una ratio bajísima para lo que se despachaba en el resto de centros educativos. Un cohesionado grupo de maestros, casi todos del pueblo y casi todos relacionados con la música, consiguió un eje vertebrador para que el centro sonara mejor. Y ya lo creo que suena mejor, como comprueban hoy los padres que se sienten orgullosos de que sus hijos adquieran una prometedora música interior que ya no olvidan por el resto de sus vidas...

Esta semana, con motivo del 125º aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, el centro ha trabajado un proyecto de esos integrales que pone a todos los chiquillos en la onda de un objetivo común. En este caso, conocer a fondo a una de las figuras más representativas de la poesía y el teatro españoles del siglo XX. Desde los más pequeños a los más grandes, el alumnado de Palenque ha trabajado sobre la juventud del poeta de Granada, sobre su triple pasión por la escritura, el dibujo y la música, sobre sus primeros poemarios, sobre su relación con el flamenco, su viaje a Nueva York, su labor en La Barraca y la trascendencia de sus grandes obras de teatro, desde Bodas de sangre hasta La casa de Bernarda Alba. Y todo ello con una actuación en el escenario, con bailes y mimos, que hicieron las delicias de las sorprendidas familias.

Recitar la tragedia del fin del poeta en el barranco de Víznar fue tarea del exdirector del colegio, José Manuel Caro Parejo. Su compañero, tocayo y continuador en el cargo, José Manuel Pérez, que vino de otro pueblo de raigambre flamenca, La Puebla de Cazalla, sabe perfectamente hasta qué punto es cierto aquel discurso de Federico al inaugurar la primera biblioteca pública de su pueblo, Fuente Vaqueros: “Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro”. Añadió el poeta en aquella ocasión: “Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan”. Hoy Federico estaría orgulloso de que el Palenque tiene vallas y unas magníficas instalaciones, pero también de que su alumnado abunda en ese objetivo de poner en el centro de su educación el libro. Libros, muchos libros para ser más libres.