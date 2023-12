El Papa Francisco y el episcopado español: Abusos, silencio y esperanza

No termino de entender qué es lo que sucede en el seno del episcopado español ni que relación tienen nuestros obispos con el Papa Francisco. No lo termino de entender y me causa cierta desesperación ver cómo ante un problema mayúsculo (el de los abusos sexuales contra menores en el ámbito eclesial) todo es negación, oscurantismo y palabras a futuro y sin garantías. Aunque, al mismo tiempo, me preocupa y me ofende que muchos de esos obispos, arzobispos y cardenales que forman la Conferencia Episcopal Española se muestren claramente contrarios a lo que el Papa hace o dice. Pensaba yo que el Papa lo era gracias al Espíritu Santo y que eso era cosa muy seria para los sacerdotes, pero veo que les da igual y si lo que se hace en Roma no gusta la cosa es ponerse enfrente sin miramientos de ninguna clase. Ni Espíritu Santo ni gaitas cuando tocan los nudos de poder eclesial. Por supuesto, los católicos más radicales están anclados a su territorio espiritual y el Papa les parece una especie de impostor al que hay que negar el pan y la sal. Una verdadera pena. Y una vergüenza para cualquier católico como , por ejemplo, yo mismo.

Sea como sea, los obispos españoles han viajado a Roma convocados por Francisco poco después de que se conociera el informe del Defensor del Pueblo español en el que se afirma que el 1,13 por ciento de la población adulta española ha sufrido abusos infantiles en el ámbito religioso y, por lo que dicen, han hablado de la falta de vocaciones y han salido encantados porque ese asunto ni se ha tocado. Sólo espero que sea una mentira más y que la discreción se esté confundiendo con no decir la verdad. El Papa ha estado muy preocupado por este asunto desde el principio y no creo que se le haya pasado el interés de la noche a la mañana. Si fuera así, no se podría comprender cómo es posible que gane la partida esa parte de la Iglesia que trata de enmascarar una realidad terrible y que no duda en mover fichas para que el chiringuito quede impoluto. Un Papa no convoca al episcopado de un país para tomar unos pinchitos de bacalao y hablar sobre bobadas.

Si han hablado de la falta de vocaciones no habrán tocado un aspecto fundamental que tiene que ver con lo poco atractiva que resulta una Iglesia excluyente, rabiosa y ajena a la realidad. Igual no hay curas porque nadie quiere trabajar para el poder del dinero. Sí, el poder del dinero. Si han hablado de los abusos contra menores espero que el Papa les haya dejado bien claro a los obispos españoles que cristiano es luchar por la verdad, por la justicia, por el bien del ser humano, por todo lo que representa creer en un Dios que es amor puro. Lo demás sería un fracaso más de la Iglesia y la decepción sería colosal. Mantengo intacta la esperanza. A ver.