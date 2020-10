El Papa Francisco y Monseñor Amigo

El Papa Francisco y el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, tienen algo en común: les están empezando a caer mejor a la izquierda que a la derecha. Y todo por aplicar el Evangelio. Como yo no soy el Papa ni monseñor Amigo y no me debo a diplomacias ni a obediencias de cargos voy a ir mucho más lejos que ellos dos aunque no estén de acuerdo conmigo: cuando Fidel Castro hizo la revolución aplicó el Evangelio, cuando los sandinistas consumaron la revolución en Nicaragua, aplicaron el Evangelio, otra cosa es que después se corrompan pero agarraron el látigo y echaron de sus naciones a los mercaderes que tenían en la pobreza a sus súbditos, que no ciudadanos, y repartieron lo que había. ¿Que luego todo fracasó? Sí, y mi razón me alejó de eso, pero también ha fracasado el Evangelio, lleva fracasando casi desde que se escribió o incluso desde que se murió su inspirador y ha tenido que aparecer Francisco a intentar llevar a cabo un giro muy poco a poco, tan poco a poco que tendrán que llegar uno o dos papas más para enderezar adicionalmente el rumbo perdido y hallado en el templo que es el cerebro de Francisco. Lo que está haciendo este papa y lo que hizo monseñor Amigo demuestra que el Evangelio ha fracasado.

El Evangelio se ha ido descafeinando y olvidando poco a poco, yo me alejé del cristianismo por eso y porque ya la idea de Dios me resultó irracional pero no me alejé del amor y el respeto al prójimo, no necesito del temor de Dios para ejercerlo. Tampoco lo deben necesitar los homosexuales no creyentes, he conocido a bastantes homosexuales, creyentes o no, y son unas personas sensibles, encantadoras, sólo que encabronadas porque los persigan a estas alturas. Todavía en estos tiempos he atendido en mis tutorías a algún que otro alumno que me había sorprendido con un bajón en su rendimiento hasta que me confesó que es que había salido del armario, tenía novio y en su casa le habían hecho la cruz sus padres como si fuera Drácula. Francisco afirma que qué clase de postura cristiana es ésa, lo dice con ese estilo etéreo y siempre en las nubes que utilizan los papas porque para eso son papas y están cerca del cielo, pero lo dice.

Monseñor Amigo peleó para que las mujeres pudieran salir de nazarenas y se salió con la suya. Oigan, estamos hablando de un señor que tiene voto para elegir papa, aunque todos sabemos que él nunca será papa porque es franciscano y un fraile de papa tal vez fuera más atrevido aún que Bergoglio. Francisco puede ser papa, pero un franciscano que es quien da origen al nombre del actual papa, un fraile mendicante que pide coherencia con el Evangelio, no.

Francisco le está echando valor porque en 2.020 años queda bien poco de lo que inspiró al catolicismo, la Iglesia pugna interiormente por ser una institución y guía religiosa y al mismo tiempo un gran negocio dirigido por personas como usted y como yo. Sin embargo, como no es ésa la misión que su fundador le estableció, ahí que carga con esa lucha un tanto esquizoide entre el alma y la materia. Tiempos apasionantes los que estamos viviendo, como cantaba Mercedes Sosa, gracias le doy a la vida que me está dando tanto. Perdonen si me atrevo a aconsejarles a las personas creyentes que recen por el papa Francisco. Vamos, es que ya lo pidió él hace tiempo. ¡Si tanto Francisco como Amigo pudieran decir lo que no pueden ni deben...! Así es el Poder, el Poder es Poder porque sabe mucho más que usted y que yo que soy un simple plumilla.