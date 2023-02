El Papa llega y se va del Congo, ¿y qué?

Cada cual en esta vida lleva a cabo el papel que la Historia le ha asignado. La Historia, esa Idea que, como desarrolló Hegel, se va desenvolviendo en una espiral casi sin fin. El fin de la Historia por ahora no existe, ni una guerra nuclear sería el fin, sólo representaría un fin coyuntural de una etapa y el inicio de otra.

El Papa viaja al Congo y se da un baño de multitudes entre rezos. Luego se marcha a Sudán o a donde crea oportuno. Y no hubo nada. No será el primer papa que lo hace, todos son más o menos viajeros. El papel que la Historia le ha asignado al Papa es, como a la izquierda, el de Pepito Grillo, predicar, denunciar, calentar, pero no quemar nunca. La Iglesia apenas incendia hogueras, señala, pero no concreta; entristece, pero no indica el camino para empezar a sonreír, habla de amor y de Dios, mira a los cielos y tropieza con las piedras de la tierra, tropieza con el humano, ella es humana, ella misma tropieza con ella misma.

Las visitas al Congo están en el guion de su papel. En ese guion se proclama la colonización de un país y su explotación. Los medios de comunicación se hacen eco de las palabras de uno de los actores protagonistas de la Historia: el Papa. Poco más. ¿Quiénes son los colonizadores? ¿No tienen rostro? ¿No tienen nombres ni apellidos? Decía un antiguo código deontológico periodístico norteamericano que cuando se denuncia hay que hacerlo con nombres y apellidos, no tirar la piedra y esconder la mano, no decir el pecado escondiendo al pecador. Al pecador ya lo castigará Dios cuando se muera, ¿verdad? Y los miles o millones de prójimos a los que ha matado, castigado, torturado, ya recibirán el consuelo ultramundano porque este mundo es un valle de lágrimas y hay que esperar al otro en el que te darán la recompensa por haber sufrido tanto. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ¿qué tierra van a heredar? ¿En qué condiciones, si es que la heredan algún día?

Al Congo -como a tantos países del mundo africano y no africano- lo están matando desde hace siglos. Desde el siglo XVI y antes, portugueses y británicos cargaron barcos de esclavos que serían vendidos sobre todo en América. El siglo XIX, fue testigo de los genocidios del rey Leopoldo II de Bélgica. El país más rico del mundo tenía y tiene a los habitantes más pobres del mundo. En la Primera Guerra Mundial, los hombres dieron la vida, pero fueron los minerales de Congo los que los mataron. Las cubiertas de bronce de los proyectiles aliados disparados en Passchendaele y Somme eran en un 75% de cobre congolés. En la Segunda Guerra Mundial, el uranio de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki provenían de una mina en el sureste de Congo. Las libertades occidentales eran defendidas con recursos del Congo, mientras a los negros congoleses se les negaba el derecho al voto, a formar sindicatos o asociaciones políticas. Se les negaba todo, más allá de una educación básica.

Ya en tiempos de la Guerra Fría, el líder congoleño Patrice Lumumba fue horriblemente golpeado y ejecutado por rebeldes con apoyo occidental. Un hombre fuerte del ejército, Joseph-Desire Mobutu, que fue sargento de la policía colonial, se hizo cargo. Otra masacre con nuestro visto bueno. Kabila, desde Ruanda, venció a Mobutu y todo ello desembocó en una guerra civil. Más sangre. Dice el historiador Dan Snow: “Niños soldados reclutados a la fuerza acorralaban ejércitos de esclavos para que extrajeran minerales como coltán, componente clave de teléfonos celulares, la última obsesión del mundo desarrollado, mientras se aniquilaban a comunidades enemigas, violando a las mujeres y forzando a los sobrevivientes hacia la jungla donde morían de inanición y enfermedades”. Y también: “Los millones de dólares que los minerales congoleños generan no han llevado más que miseria y muerte a la gente que vive encima, mientras se enriquecía una élite microscópica en Congo y sus patrocinadores extranjeros, y sustentando nuestra revolución tecnológica en el mundo desarrollado”.

Ahora ya tienen el consuelo papal y nuestras limosnas porque el Congo no existe como país, sólo es un amplísimo terreno -equivalente casi a Europa Occidental- a merced de los comerciantes occidentales -y chinos- y sus aliados nativos. Nosotros continuaremos dando limosnas y cuando se vaya el Papa aquí seguiremos con nuestra inflación, nuestras hipotecas, nuestro Sánchez, Feijóo, Yolanda y la medio línea 3 del metro de Sevilla. Cada cual que cargue con su cruz.