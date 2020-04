El Papa y los medios

Diversas personas me han enviado estos días de encierro obligado un video con las ideas que el Papa Francisco compartió en su día con Jordi Évole en La Sexta, en relación con la opinión del pontífice sobre los medios de comunicación. El video es breve y en él señala el cabeza visible de la Iglesia católica los siguientes cuatro principales defectos que los medios deben corregir.

Primero, la "desinformación", destaca el papa. "Doy la noticia, pero doy la mitad. La otra mitad no la doy. Eso va contra el derecho que tiene el que recibe noticias a estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Es una de las desviaciones en la que tienen que evitar caer”, sostiene el papa.

La segunda es la "calumnia". Según el papa, "hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema y tienen tanto poder frente a la gente que pueden calumniar impunemente. ¿Quién les va a hacer juicio? Nadie".

El tercero es "la difamación, que es más sutil todavía", explica el papa. "Toda persona tiene derecho a la reputación. Si hace 20 años pegaste un resbalón en la vida y pagaste la cuenta y la pena, ahora eres una persona libre y sin mancha. No te pueden sacar en los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya", insiste el pontífice.

Por último, el cuarto es la "coprofilia, el amor a la cosa sucia". Según afirma el papa, el amor a los escándalos es sucio. Y “hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos".

"Superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso", declara el papa, quien, además, señala que “un comunicador que esté siempre tratando de no caer en esos cuatro defectos es un flor de comunicador".

Pues bien, con esto de que los videos son reenviados una y otra vez, seguramente, sin intención alguna, las personas que me han remitido el video no saben que han sido más papistas que el papa porque precisamente esa proyección cae en el primer pecado que señala el Papa: "Doy la noticia, pero doy la mitad. La otra mitad no la doy”. ¿Por qué? Porque quien elaboró el video actuó de mala fe, queriendo desinformar al receptor y manipularlo puesto que a continuación de los cuatro factores negativos a eliminar, el periodista le dice que algunos se les pueden aplicar a medios respaldados en España por la Iglesia y el máximo regidor de los católicos contesta: "Algunos los conozco. Son católicos de misa y no hacen más que ensuciar a los demás".

Aun constatando lo anterior, para no dar “la mitad de la noticia”, habría que completar la información con el contexto mundial en el que viven los medios y que el Papa ha señalado varias veces, con reflexiones como la siguiente que pronunció en Bolivia en 2015: “el monopolio de los medios de comunicación es peligroso pues pretende imponer pautas alienantes de consumo que solo afectan a los más pobres”. Si ampliamos más el contexto, nos podemos preguntar quiénes son los que quieren imponer pautas alienantes de consumo a través de los medios. La respuesta es clara: los empresarios propietarios de los medios, partidarios del capitalismo. ¿Qué piensa el Papa de cierto tipo de capitalismo? Se lo dijo también a Évole: “Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata”, afirma Francisco, quien cree que el capitalismo social de mercado debe diferenciarse del capitalismo salvaje.

Luego añade: “Lo que no anda es el mundo de las finanzas. También esto crea las guerras, por la posesión de la riqueza, ¿no es cierto?, sean internacionales o nacionales. Sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial, a pedacitos”.

Ea, ya tenemos un poco más completo el video, si la vida fuera tan sencilla como algunos creen, querida audiencia lectora... ¿Mira que si este Papa es ciertamente comunista, como dicen las lenguas de doble filo?